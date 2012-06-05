Apartmanlarda sigara içmek yasaklanıyor!

Sağlık Bakanlığı'nca başlatılan yeni uygulamayla bazı apartmanlara “Apartmanımızın ortak kullanıma açık hiçbir alanında sigara içilmez” sloganlı stickerlar yapıştırıldı.

Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Ulusal Tütün Kontrol Programı Komitesi'nin alt çalışma grubu olan Sigara Dumanından Pasif Etkileniminin Önlenmesi Grubu'nca hazırlanan stickerlar, Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki bir apartmanın girişine yapıştırıldı.

Ulusal Tütün Kontrol Programı Komitesi Başkanı Dilek Aslan, yılda yaklaşık 6 milyon kişinin sigaradan, 600 bin kişin ise sigara dumanına maruz kalmaktan dolayı yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Pasif içiciliğin erişkinlerde akciğer, kalp ve damar hastalıkları, kadınlarda üreme sistemiyle ilgili sorunlar, düşük ağırlıklı bebek doğumları, inme, burun boşluğu kanseri, meme kanseri, çocuklarda ise orta kulak iltihapları, sık sık iltihabi hastalık geçirme ve bazı kanser türlerine neden olduğunu anlatan Aslan, “Yapılan çalışmalar her dört çocuktan ve her üç kişiden birisinin pasif etkilenim riskiyle karşı karşıya kaldıklarını göstermiştir. Tütün kullanımı yangın, iç ortam hava kirliliği gibi çevresel zararlar da vermektedir” diye konuştu.

Tütün kullanımıyla mücadele için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 175 ülkenin ortak kararlılık içinde olduğunu belirten Aslan, tütün kontrolü yaklaşımların içerisinde pasif etkilenimle mücadelenin önemli yer tuttuğunu kaydetti.

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile kamuya açık kapalı alanların tamamında sigara içiminin engellendiğini hatırlatan Aslan, “Bu sayede özellikle sigara içmeyen kişilerin sigara dumanından pasif etkilenim riskinin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır” dedi.

Sticker uygulamasının başlatıldığı apartmanın ortak kullanım alanlarında sigara içilmediğini belirten Aslan, “Bu, diğer bütün apartmanlarda da başarıyla uygulanmalı” dedi.

Türkiye geneline yayılacak!

Tütün Ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanı Fatma Aygül, pilot olarak başlattıkları uygulamayı belediyeler ve Muhtarlar Federasyonu'nun da iş birliğiyle Türkiye geneline yaymayı düşündüklerini kaydetti.

Aparman sakini Naime Alimoğlu da apartmanda ortak alanlarda sigara içilmesinin önlenmesi için her şeyi denediklerini belirterek, “Ancak bunun önüne geçemedik. Yazılar koyduk, ikazlar ettik, en sonunda duman dedektörüyle yasanın uygulanmasını sağladık” dedi.

Çinli apartman sakini Ying Ying Alimoğlu da sigara içilmesini istemediğini ifade ederek “Sigara içilmesin, anneler ve çocuklar hep beraber sağlıklı yaşasın” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından stickerlar, apartmanın girişine yapıştırıldı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri etkinlikle ilgili vatandaşlara bilgi verdi.