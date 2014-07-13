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Apartmandan atlayan kadın ve bebeğinin durumu iyi

İstanbul Zeytinburnu'nda bir işyerinde meydana gelen patlamanın ardından birinci kattan atlayan 8.5 aylık hamile Ayşe Akıllı ve bebeğiyle ilgili açıklama yapıldı

13 Temmuz 2014 00:24

İstanbul Zeytinburnu'da ambalaj alanında faaliyet gösteren iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından binanın birinci katından atlayan 8,5 aylık hamile Ayşe Akıllı ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Avrasya Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Coşkun Görmüş, yaptığı açıklamada, Zeytinburnu'daki patlamanın ardından hastaneye getirilen 5 yaralıya müdahale ettiklerini söyledi.

Aralarında durumu ağır yaralı bulunmadığını belirten Görmüş, 8,5 aylık hamile Ayşe Akıllı'nın da Kadın Sağlığı Hastalıkları Bölümü'nde tedavi altına alındığını kaydetti.

Görmüş, "Anne doğuma yakın bir süre olduğu için ve yaşadığı travma nedeniyle şu anda müşahade altında. Anne ve bebeğin sağlık sorunu yok ama erken doğum tehlikesi var" dedi.

 

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