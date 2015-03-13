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Apartman yönetiminden 'hayvansever' karar: Kedi-köpek besleyene 250 TL ceza, ödemeyene icra!

Ataköy’de bir blok yönetimi, kedi ve köpek besleyenleri uyardı

13 Mart 2015 14:16

Ataköy 9-10 Mahalle A-7 Blok yönetimi apartman içi ve çevresinde kedi-köpek besleyen sakinlerini uyaran bir karar aldı. 2 Şubat tarihli genel kurulda alınan noter tasdikli 18 kararın 17’nci maddesinde, “Yönetim planında olmasına rağmen, bina içi ve dışı ortak alanlarda kedi ve köpek beslenemez. Besleyen kişiye her tespit için 250 TL ceza uygulanacak. Ödemeyenlere 3’üncü madde (aidat ve faturalarını ödemeyene icra takibini öngören madde) uygulanacak” denildi.

 

‘Kedileri içeride almayın’

 

‘A-7 Blok Yönetim Kurulu’ imzasıyla, sitenin panosuna şu duyuru asıldı: “Sokak hayvanlarının (kedi, köpek vs.) kuduz, tetanoz ve çeşitli hastalıklar taşıdıkları için apartmanımızda ve çevresinde beslenmemesini ve aynı zamanda apartman içine alınmamasını önemle rica ederiz. Binamızdaki daire sakinleri, bina içerisine giren hayvanların pisliklerinden ve buna bağlı oluşan kötü kokudan şikâyetçi olmaktadır. Bu hayvanlarla ilgilenen komşularımızın, toplu ikamet ettikleri diğer komşularının rahatsız olabileceğini de düşünerek, hayvanları içeri almaması gerektiğini hatırlatırız.”

 

‘Yasaya aykırı dava açılabilir’

 

Ataköy’deki bu ilginç site kararının Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Hayvanları Koruma Kanunu’na aykırı olduğunu savunan avukat Ahmet Rüstem Sanay, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yönetim planında benzer bir maddenin bulunması sonucu değiştirmez. Yönetime plan maddesi ve genel kurul kararının iptali için dava açılabilir. Aksine, Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28’inci maddesine göre hayvanlara kötü muamele edenlere hayvan başına 250 TL idari para cezası verilir.”

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