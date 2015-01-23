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Yaşam

Ev sahibi dava açtı, mahkeme son sözü söyledi: Kiracı ayakta işeyebilir

Almanya'da bazı tuvaletlerde ayakta işemenin yasak olduğunu belirten, trafik işaretlerine benzeyen uyarı levhaları yer alıyor

23 Ocak 2015 14:32

Almanya'da bir mahkeme, banyoda mermere zarar verdiği için ev sahibinin hakkında dava açtığı kiracının ayakta işemeye hakkı olduğuna karar verdi.

Düsseldorf'ta görülen davada, ev sahibi yere sıçrayan idrar nedeniyle mermer zeminin hasar gördüğünü belirterek 1900 Euro tazminat istemişti.

Ancak mahkeme, kiracının ayakta işemesinin kültürel normlara aykırı olmadığına hükmetti.

Yargıç Stefan Hank bilirkişi raporuna dayanarak ürik asidin mermere zarar verdiğini kabul etmekle birlikte, kiracının hasardan sorumlu tutulamayacağına karar verdi.

Almanya'da erkeklerin ayakta mı yoksa oturarak mı işemesi gerektiği bir süredir tartışma konusu.

Bazı tuvaletlerde ayakta işemenin yasak olduğunu belirten, trafik işaretlerine benzeyen uyarı levhaları var.

Ancak bazı kişiler de oturarak işemeyi "erkeksi bir davranış" olarak görmüyor.

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