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Apartman sakinleri: Hayali dairelere seçmen kağıdı dağıtıldı!

Apartmanda yaşayan Nalan Dilaverler, 'Oy kullandığım sandıkta görev alıp bu kişileri takip edeceğim' dedi

29 Mayıs 2015 11:28

Bakırköy’ün Kartaltepe Mahallesi'nde 8 daireli bir apartmanın olmayan 4 dairesine 12 seçmen kağıdı gönderildi. Durumu şaşkınlıkla karşılayan apartman sakinleri, 8 daire bulunan apartmana hayali daire numarası verilmesine tepki gösterdi.

 

İlk kez yaşıyoruz

 

Bugün’de yer alan habere göre, olmayan dairelere gelen seçmen kağıtlarını gösteren apartman sakinlerinden Nalan Dilaverler, “Bizim apartmanımızda daire numarası 4’ten başlıyor ve son daire 11 numaradır. Ancak olmayan 1, 2, 3 ve 12 numaralı dairelere seçmen kağıtları geldi” dedi. 20 yıldır aynı adreste ikamet ettiğini belirten Dilaverler, daha önceki seçimlerde böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirti.

 

Kapı kapı dolaştı

 

"Üstüne basarak söylüyorum olmayan kişilere değil olmayan dairelere seçmen kağıdı geldi" diyen Dilaverler seçmen kağıtları geldikten sonra yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Önce muhtara gittim. Bir şey yapamayacağını söyleyerek Nüfus Müdürlüğü'ne gönderdi. Oradan da binalarda numaralandırmayı belediyenin yaptığını söyleyerek belediyeye gitmemi söylediler. Belediyeden de sonuç alamadım. Son olarak İlçe Seçim Kurulu'na gittim. Burada da sorunun Nüfus Müdürlüğü'nde çözüleceğini söylediler.”

 

‘Sandıkta bu kişileri takip edeceğim’

 

Nalan Dilaverler, hayali seçmenleri kimlik numaraları olmadığı için tespit edemediklerini belirterek  "Oy kullandığım sandıkta görev alıp bu kişileri takip edeceğim. Yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

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