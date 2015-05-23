Murat Karayılan: AKP hile yapar, HDP, yüzde 10,5-11 oyla barajı aşamaz

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan HDP'nin seçimlerde alacağı 10,5-11 oyun barajı geçmesine yetmeyeceğini savundu. Karayalçın, "HDP'nin 10,5-11 oy olması durumunda AKP'nin hile yapacağını ancak 12-13 puan civarında oy alırsa bunu yapamayacağını" ifade etti.

Avrupa'da yayın yapan Med Nuçe'ye söyleşi veren Karayılan Türkiye dışında oy verme işleminin 30 Mayıs’ta sona ereceğini ve yurtdışında yaşayan oy verme hakkına sahip herkesin mutlaka sandık başına gitmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"HDP’nin alacağı yüzde 10.5-11 oy ile ile barajı aşamayacağını düşünüyorum. Çünkü, hile yapar, oyları geçersiz sayar veya çalarlar. Yüzde 12-13 olursa, bunu yapamazlar. HDP’nin hedeflediği oy oranı yüzde 14-15 olmalı. Türkiye’nin istikrar özgürlüğü barışından yana kesimler gerçekten sorumlu davranmalı."

'Silahlı güçlerimiz kimseye baskı yapmıyor'

Karayılan, geçtiğimiz günlerde AKP'li Anadolu Ajansı'nın servis ettiği 'HPG damgalı' bildirilere de değinerek, silahlı güçlerinin hiçbir kimseye baskı yapmadığını, ortaya atılan iddiaların ise çarpıtma olduğunu belirtti. 7 Haziran seçiminin bütün tüm Türkiye toplumu için önemli olduğunu söyleyen Karayılan, Türkiye halkının yapacağı seçime herkesin saygı göstermesi gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Özellikle seçim sonuna kadar hiçbir biçimde herhangi bir şiddet durumuna yönelme durumumuz olmayacağını açıklıkla belirtiyoruz" diye konuştu.

Kürt illerinde askerlerin sürekli hareket halinde olduğunu, sadece üzerlerine gelinmesi halinde ‘meşru müdafaa şartları’ içerisinde karşılık vereceklerini anlatan Murat Karayılan, HDP’nin yüzde 10 seçim barajnı aşacağına dair bir çok veri, anket bulunduğunu söyledi. Karayılan, HDP ile ilgili düşüncelerini ise şöyle ifade etti:

'Biz seçim partisi değiliz'

"Kürtler, tarihinde ilk kez, Türkiye’deki demokratik güçler sistemden dışlanan tüm kesimler ile birleşmiş, bir güç olmuş, yüzde 11-12 düzeyini yakalayacak duruma gelmiş. Bizim bu durumda kalkıp silah kullanmamız olacak bir şey midir? Sanki HDP bizim partimiz; ikimiz aynıymışız gibi davranıyorlar. Biz seçim partisi değiliz. Yalçın Akdoğan başta olmak üzere hükümet yetkililerinin ağzını bozarak bize sarf ettiği şeylere burada cevap vermek istemiyorum. Onların üslubu 12 Eylül cuntacılarından bir farkı yoktur. HDP’yi dışlamak, hedef, demokrasi için tehlikeli, zararlı göstermek, ötekileştiren tutumların hepsi yapılabilecek en berbat şeylerdir. Ciddi bir siyaset ortamında bu çok komik bir durumdur.

'HDP'den sorumlu değiliz'

Kürt sorununu, Türkiye’yi demokratik ortama kavuşturarak çözmek istiyoruz. HDP yasal bir yapılanmadır. HDP, geçmişi, temeli olan sol sosyalist demokratik birçok partinin içinde yer aldığı bir projeye sahip. Sadece Kürtler'den ibaret değil. Türkiyeli birçok çevre, kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşunun içinde yer aldığı siyasal yapılanma. AKP’nin bir rakibi. Rakibini kötülemek için HDP’yi silahlı güç sanki biz göstermek doğru değil. HDP’nin projesini uygun buluyor ve destekliyoruz. Bizim konuşmalarımız destek amaçlıdır. Barışı geliştirecek, sorunları çözecek, demokrasiyi geliştirecek projeyi destekliyoruz. Ama ne HDP’den sorumluyuz, ne HDP bizden sorumludur. ‘HDP silahlı güçtür demek doğru değil."