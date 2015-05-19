İşte CHP raporuna göre kesinleşmiş beş seçim hilesi

Sandıktaki seçim hileleri üzerine seçmen listelerini 2007’den itibaren yakın takibe alan CHP, nüfusa kayıtlı olmasına rağmen YSK listelerinde olmayan seçmenlere ilişkin dikkat çeken rakamlara ulaştı.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi’nin 2007-2015 Türkiye nüfus ve seçmen sayılarının analizi raporuna göre; 2007 yılından itibaren seçimler temiz, adil ve güven içinde yapılmıyor.

Taraf gazetesinin haberine göre, 2007-2015 arası sandık seçmen listelerine olması gerekenin çok üzerinde seçmen eklendi veya düşürüldü. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle seçmenlerin yüzde 4.62’si listelerden düşürüldü.

19 milyon fazla pusula

CHP İzmir milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdal Aksünger’in başında bulunduğu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi araştırmasına göre kesinleşmiş 5 seçim hilesi var. Ve bu hileler seçmen iradesinin sandığa yeterince yansımasını engelliyor.

Seçimde yaşanan olumsuzluklara ilişkin analizde ortaya çıkan tablo şöyle:

2011 seçimlerinde yasanın öngördüğünden 19 milyon fazla oy pusulası basıldı. Seçim dönemleri arasında listelerde gerekenin çok üzerinde düşürülen- eklenen milyonlarca seçmen var. Seçmen listelerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile düzenlemesinin ardından 81 ilde kayıt formu, çizelge, liste gibi belgeler imha edildi. 2011 seçimlerinde vatandaş olmayanlara (Afganlar) oy kullandırıldı. Seçmen kütükleri düzenleme yetkisi YSK’dan alınıp hükümetin kurumu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne verildi. Bu ortamda 2007 yılından itibaren yapılan seçimlere ilişkin analizler seçimlerin temiz, adil ve güven içinde yapılmadığını gösterdi.

CHP’ye göre işte hileler

Seçmen listelerinin düşürülmesi: YSK’nın karşılaştırılan verilerine göre; 2007 listesinden 6 bin 168.283 kişi, 2009’da; 2.279.383 kişi 2010’da; 2.373.142 kişi, 2011’de; 2.292.082 kişi, 2014 yerel seçiminde; 2.306.097 kişi 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde; 2.477.811 kişi gerekenin üzerinde fazladan düşürüldü.

Böylece listelerde fazladan düşürülen 2.477.811seçmen iradesi cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa yansımadı. TÜİK’in adrese dayalı listeleri ile YSK listeleri karşılaştırıldığında ise arada 1. 611 bin 411 fark çıktı.

Birbiriyle çelişen iki listede Türkiye’nin 81 il 957 ilçesindeki listelere göre 1.785.602 seçmenin adrese dayalı sistemde olduğu halde YSK listelerinde bulunmadığı ,diğer taraftan 174.191 seçmenin ise YSK listelerinde olduğu halde ADNKS’de bulunmadığı tespit edildi.

Bu sonuçlara göre: 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle seçmenlerin yüzde 4.62’sinin listelerden düşürüldüğü ortaya çıktı.

YSK listelerinde olduğu halde ADNKS’de olmadığı tespit edilen 174.191 seçmenin TUİK’in açıkladığı Türkiye nüfusu (77.695.904) içinde olmadığı anlaşıldı.

Sahte seçmen eklenmesi: Özellikle 2007’den itibaren seçim sonuçlarını etkileyebilecek büyüklükte yığma ve bindirme seçmen olduğu belirlendi. Yığma seçmenler belediyelerin numarataj çalışmasıyla olmayan bir adres yaratıp bu adrese seçmen kaydetmeleriyle oluşturuldu.

Bindirme ise var olan bir adrese orada yaşamayan seçmen kaydedildi. Siyasi partilerin oylarının birbirine yakın olduğu yerlerde büyük önem taşıyan bu seçmenler (yığma veya bindirme) sahte seçmenler olarak adlandırılıyor. Örneğin 40 binin üzerinde seçmeni olan İstanbul Beylikdüzü’ndeki iki mahallede inşaat halindeki binalarda hiç olmayan adreslerde yaklaşık 5 bin seçmenin sahte olduğu kayıtlara geçti.

Sandık çevresinde yapılan hileler: Mühürsüz sandıklar, sandık kurulu başkanlarının AKP’ye mühür bastırması,açık oy kullanılması,sandık kurulu başkanı tarafından evde mühürlenen sandıklar geçmiş seçimlerde belgelendi.

Tutanak sonuçlarının değiştirilmesi: 2014 yerel seçiminde Ankara ve İstanbul başta olmak üzere sandık sonuç tutanakları ile YSK’nın açıkladığı sonuçlar arasında ciddi tutarsızlıklar tespit edildi. Örneğin Kağıthane’deki hile basına yansıdı. CHP o dönem 75 bin oya karşılık gelen 246 sandığın sonucuna itiraz etti. Ankara’da 12 .334 sandıktan 6.240 sandıkta hatalı işlem ve usulsüzlük yapıldığı belirlendi.3 bine yakın mühürlenmemiş tutanak tespit edildi.

Tanrıkulu: Hile YSK’da mı olacak

Seçim hileleri CHP tarafından başbakana soruldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Genel seçimlerde, fazladan basılan pusulaların mühürlenip seçmenlere verileceği ve boş pusulayı getirene 200 TL verileceği iddiası üzerine soru önergesi verdi.

Tanrıkulu Başbakan Davutoğlu’na “seçim hilelerinin bilgisayarlar ve seçim sisteminin yer aldığı ağ sistemleri üzerinde müdahale şeklinde olacağı ve asıl hilelerin İl ve İlçe Seçim Kurullarında sandıklardan gelecek sayım sonuçlarının YSK sistemine kaydı sırasında olacağı, hata süsü verilerek diğer partilerin aldığı oyların sayısal değerlerinin düşürülerek AKP’ye yazılacağı doğru mu? Fazladan basılan oy pusulalarının güvenliği nasıl sağlanacak? İl ve İlçe Seçim Kurullarında kullanılmayan oy pusulalarının denetimi kim yapacak? İl ve İlçe Seçim Kurullarında siyasi parti temsilcilerine kullanılan ve kullanılmayan oy pusulalarını denetleme imkanı verilecek mi?” diye sordu.