AP üyesi: Durum tahmin edilenden kötü

Avrupa Parlementosu Üyesi Michel Billout, cezaevlerinde 57. gününe giren açlık grevlerini incelemek için Türkiye'ye geldi.

Diyarbakır'da altı gün boyunca kalan parlemonto üyesi Billout, "Durumun tahmin ettiğimizden kötü olduğunu gördük" dedi.

Diyarbakır'daki , incelemelerinin ardından BDP Muş Milletvekili Demir Çelik ile birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenleyen, Billout, açlık grevlerinin giderek kritik bir aşamaya geldiğini belirtti.

Bir gazetecinin ”PKK’nın ana okulunu yaktığını biliyor musunuz?” sorusuna da, "Her iki taraf için de askeri çözüm, çözüm değil. Bu ülkede politik yollar tıkanmış" yanıtını verdi.

'BDP’nin Meclis’te olması fırsata dönüştürülebilir'

BDP Muş Milletvekili Demir Çelik de, cezaevindeki açlık grevlerine ve Kürt sorununa yabancı ülkelerin de ilgi gösteriyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ”Sorunumuza parmak basıyor olmaları önemlidir” diye konuştu. Tarih boyunca hiçbir savaşın özgürlük getirmediğini ifade eden Çelik, cezaevlerindeki açlık grevlerinin durdurulması için Hükümet’e diyalog ve müzakere çağrısı yaptı.

Çelik, ”BDP’nin Meclis’te olması fırsata dönüştürülebilir” dedi.