AP Türkiye Raportörü: Vizelerin kalkmasının Haziran’a yetişeceğini düşünmüyorum

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye İlerleme Raporu öncesi AP'nin Strazburg'taki binasında düzenlediği basın konferansında Türkiye'ye dair açıklamalarda bulundu. Piri, "Son iki yılda Türkiye gözle görülür bir ilerleme kat etti fakat vizeler kaldırılmadan önce halledilmesi gereken teknik meseleler var, haziran ayına yetişeceğini düşünmüyorum" dedi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Avrupalı milletvekilleri tarafından perşembe günü oylanacak 2015 Türkiye İlerleme Raporu öncesi düzenlediği basın konferansında raporun taslak halini tanıttı. Türkiye gibi AB'nin önemli ortaklarıyla konuşmak için her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine değinen Piri, "AB ve Türkiye'nin birbirine ne kadar muhtaç olduklarını görmek için sığınmacı krizini beklemiş olmamız çok talihsiz" yorumunu yaptı.

"AB ve Türkiye'nin birbirine ne kadar muhtaç olduklarını görmek için sığınmacı krizini beklemiş olmamız çok talihsiz" ifadelerini kullanan Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, "Türkiye'deki bazı iç meselelere karşı endişemizin olması Türkiye'nin bizim için çok önemli bir ülke olduğu gerçeğini unutturmamalı" dedi.

“Türkiye ile ilişkileri iyileştirmeyi umuyoruz”

Geçen yılki ilerleme raporunun AP'ye iade etmesinin ardından bu yıl benzer bir durumun yaşanmasından endişe duymadıklarını belirten Piri, aksine Türkiye ile ilişkileri iyileştirmeyi umduklarını söyledi. Piri, "Raporun iade edileceğine dair endişemiz yok. Endişeden ziyade son aylarda Türkiye ile bozulan ilişkilerimizin düzelmesini ümit ediyoruz. Aramızda görüş farklılıkları olabilir ama demokratik yollarla seçilmiş Türk hükümetinin yine demokratik yollarla seçilmiş Parlamento'yu ciddiye alacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Vizelerin kalkmasının Haziran’a yetişeceğini düşünmüyorum"

AB ile Türkiye arasında varılan sığınmacı mutabakatı kapsamında Türkiye'ye uygulanan vizelerin kaldırılmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Piri, AP'nin bu yönde isteği olmasına karşın tüm yasal sürecin önümüzdeki yaza kadar yetişemeyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi'nin haziran ortasına kadar vizeleri kaldırmasına yönelik tavsiyesinin farkında olduğunu belirten Piri, "Son iki yılda Türkiye gözle görülür bir ilerleme katetti fakat vizeler kaldırılmadan önce halledilmesi gereken teknik meseleler var, haziran ayına yetişeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

“Ermeni meselesiyle ilgisi yok”

Rapor taslağının başlangıcında atıfta bulunan belgeler arasında AP’nin 15 Nisan 2015'te kabul edilen 1915 olaylarının yüzüncü yılıyla ilgili kararının da yer almasının teknik bir ayrıntı olduğunu dile getiren Piri, kararın üyelik sürecinden bağımsız olduğunu vurguladı.

Kararla veya 1915 olaylarıyla ilgili raporda herhangi bir yorum yapılmadığına dikkati çeken Piri, "İlerleme raporunda Ermeni meselesiyle ilgili karara atıfta bulunulmasının Türkiye'nin üyelik süreciyle bir alakası yok, raporun kendisinde de buna yönelik bir ifade yer almıyor. Her ilerleme raporunda, aday ülkeye yönelik Parlamento'nun kabul ettiği tüm kararlar yer alır, Ermeni meselesi kararının yer alması da bu açıdan mantıklı" şeklinde konuştu.