AP Türkiye raportörü Amor'dan AİHM Başkanı'nın ziyaretine tepki: Strasbourg'da Türkiye'yle ilgili biriken dosyalardan haberdar mısınız?

Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri de Spano'nun dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeden bir fotoğrafı Twitter'dan paylaşarak tepki gösterdi. Piri, "Avrupa'da en yüksek konumdaki bir yargıç neden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor?" yazdı ve şöyle devam etti:

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde en çok dosyaya sahip ülkelerden biri ve binlerce insan Spano'nun mahkemesinde tarafsız duruşma bekliyor. Bu ziyaret, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni siyasileştirdi ve imajını zedeledi"

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