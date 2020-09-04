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Politika

AP Türkiye raportörü Amor'dan AİHM Başkanı'nın ziyaretine tepki: Strasbourg'da Türkiye'yle ilgili biriken dosyalardan haberdar mısınız?

04 Eylül 2020 13:54

Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, AİHM Başkanı Robert Spano'nun Türkiye ziyaretini değerlendirdi. Amor,  "AİHM Başkanı Spano, Strasbourg'da Türkiye ile ilgili biriken dosyalardan haberdar mısınız?" sorusunu sorarak ziyareti 'zaman harcama' olarak niteledi.

AİHM Başkanı Spano'nun Türkiye'ye ziyaretini eleştiren AP Türkiye Raportörü Amor,  Twitter'dan Spano'ya hitaben şunları yazdı: 

"AİHM Başkanı Spano, Strasbourg'da biriken işlerde haberdar mısınız? Strasbourg'da Türkiye'deyle ilgili biriken dosyalardan haberdar mısınız demek istiyorum. Bu yükle ilgilenmeye zaman ayırmak için en iyi yöntem talihsiz ziyaretlerle ve belirsiz onurlarla vakit harcamaktan kaçınmaktır" 

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