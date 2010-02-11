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Politika

AP raporuna Dışişleri'nden tepki geldi

Dışişleri Bakanlığı, 2009 AB İlerleme Raporu'nu kabul eden Avrupa Parlamentosu'na tepki gösterdi:

11 Şubat 2010 02:00

T24 - Dışişleri Bakanlığı, 2009 AB İlerleme Raporu'nu kabul eden Avrupa Parlamentosu'na tepki gösterdi: "Kıbrıs'ta Türk tarafının çözüm gayreti hiçe sayıldı, hayalkırıklığı yarattı. AP'nin işlevi Rum tarafının sözcüsü gibi davranmak olmamalı."

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Türkiye'nin 2009 ilerleme raporunu dün kabul etmişti.

Parlamento, Kıbrıs’ta süren müzakerelere “müdahil” olmaya yönelik görüşlerini de korudu ve geçen ay Dışişleri Komisyonu’nda belirttiği görüşlerinden geri adım atmayarak adadan "derhal" askerlerini çekmesi, adaya yerleşmiş Türk vatandaşları "sorununa" çözüm bulması ve Maraş bölgesini "meşru sahiplerine" iade etmesini istedi.

Rapora sadece Yeşiller tarafından sunulan bir değişiklik önergesi eklenerek, çözüm için tüm taraflara “çaba göstermesi” çağrısı yapıldı.

Kuzey Kıbrıs’a, AB’nin 2004’te yaptığı “izolasyonların kaldırılması” taahhüdünün hatırlatıldığı Türk kökenli Bulgar milletvekili Metin Kazak’ın sunduğu değişiklik önergesi ise reddedildi. Bunun yanısıra oylama öncesi konuşma yapan AB Komisyonu’nun yeni genişlemeden sorumlu temsilcisi Stefan Füle, izolasyonların kaldırılmasının çözümü kolaylaştıracağını belirtti.



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