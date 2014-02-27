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Dünya

AP raportörü Sommer: Türkiye'ye 3 yıl içinde vize muafiyeti verilmesi gerçekçi değil

Alman Parlamenter Renate Sommer, Türkiye'ye vize muafiyeti verilebilmesi için Kıbrıs sorununun çözülmesi gerektiğini kaydetti

27 Şubat 2014 21:00

Geri kabul anlaşması sonrasında dile getirilen "AB ile vizeler 3 yıl içinde kalkacak" yorumlarına AP raportörlerinden Alman Parlamenter Renate Sommer "gerçekçi değil" yorumunda bulundu.

Uğur Ergan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye ile imzalanan geri kabul anlaşmasına olumlu baktığını duyurdu.

AP raportörlerinden Alman Parlamenter Renate Sommer, AP’nin geçen yıl 16 Aralık’ta Ankara’da imzalanan geri kabul anlaşmasını kabul etmeye yeşil ışık yaktığını ancak, başta Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olmak üzere birçok Türk siyasi tarafından dile getirilen “Bu anlaşma karşılığında Türk vatandaşlarına üç yıl sonra Schengen vizesi muafiyeti getirilecek” açıklamasının gerçekçi olmadığını söyledi.

Somme konuyla ilgili, “Türkiye’nin geri kabul anlaşmasına onay vermesi önemli bir gelişme. AP de kısa zamanda bunu kabul edecektir. Ancak Türkiye’nin vize muafiyeti alabilmesi için kaçak göç sorunuyla ilgili daha etkin mücadele etmesi ve mülteci yasalarında bazı olumlu değişiklikler yapması gerekiyor. Ödevlerden birisi de Kıbrıs sorununun çözülmesi. Vize muafiyeti için AP’nin ve AB üyesi tüm ülkelerin oybirliği ile  karar alması şart. 2018’e kadar bu konuda bir  gelişme olacağını söylemek pek gerçekçi ve inandırıcı değil” açıklamasını yaptı.

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