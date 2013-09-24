Türklere vize muafiyetine izin çıkmadı

Avrupa Adalet Divanı, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerinde, vize almadan 3 aya kadar turistik amaçlı seyahat hakkı bulunmadığına karar verdi.

Avrupa Adalet Divanı, Türk vatandaşları için vize muafiyeti konusunda kilit öneme sahip olan davada Leyla Ecem Demirkan'ı haksız buldu ve Türk vatandaşlarının vize almadan Avrupa Birliği ülkelerinde, vize almadan 3 aya kadar turistik amaçlı seyahat hakkı bulunmadığına karar verdi.

Almanya'nın 2007 yılında vize başvurusunu reddettiği Leyla Ecem Demirkan, Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu.

Demirkan'ın avukatı, Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki 1963 Ankara Anlaşması'na atıfta bulunarak vize alınmasına gerek olmadığı tezini savunmuştu.

Ancak mahkeme, Türk vatandaşlarından istenen vizenin yasal zemini bulunduğuna hükmetti.

Geçtiğimiz Nisan ayında da, Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Pedro Cruz Villalon, Leyla Ecem Demirkan’ın açtığı davaya temel oluşturan “pasif hizmet alımının” vize muafiyeti için bir gerekçe olarak kullanılamayacağı görüşünü dile getirmişti.

Avrupa Adalet Divanı, bugün verdiği kararla Başsavcı Petro Cruz Villalon'un görüşlerini benimsemiş oldu.