T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türklere vize muafiyetine izin çıkmadı

Türkiye’nin, toprakları üzerinden AB ülkelerine giden kaçak yabancıları ‘geri alması’ yönünde bir anlaşma yapılması bekleniyor

24 Eylül 2013 16:02

Avrupa Adalet Divanı, Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerinde, vize almadan 3 aya kadar turistik amaçlı seyahat hakkı bulunmadığına karar verdi.

 

Avrupa Adalet Divanı, Türk vatandaşları için vize muafiyeti konusunda kilit öneme sahip olan davada Leyla Ecem Demirkan'ı haksız buldu ve Türk vatandaşlarının vize almadan Avrupa Birliği ülkelerinde, vize almadan 3 aya kadar turistik amaçlı seyahat hakkı bulunmadığına karar verdi.

Almanya'nın 2007 yılında vize başvurusunu reddettiği Leyla Ecem Demirkan, Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu.

Demirkan'ın avukatı, Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki 1963 Ankara Anlaşması'na atıfta bulunarak vize alınmasına gerek olmadığı tezini savunmuştu.

 

Ancak mahkeme, Türk vatandaşlarından istenen vizenin yasal zemini bulunduğuna hükmetti.

Geçtiğimiz Nisan ayında da, Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Pedro Cruz Villalon, Leyla Ecem Demirkan’ın açtığı davaya temel oluşturan “pasif hizmet alımının” vize muafiyeti için bir gerekçe olarak kullanılamayacağı görüşünü dile getirmişti.

Avrupa Adalet Divanı, bugün verdiği kararla Başsavcı Petro Cruz Villalon'un görüşlerini benimsemiş oldu.

 

ETİKETLER

vizeavrupa birliğiadaletleyla ecem demirkanadalet divanıseyahatturistik

İlgili Haberler

Türklere vizesiz Avrupa için büyük gün

Türkiye vatandaşlarının 3 aya kadar Avrupa'ya vizesiz gidebilmesine hükmedebilecek olan Demirkan davası Avrupa Adalet Divanı'nda bugün karara bağlanacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24