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AB'den 'vize muafiyeti' adımı

AB Bakanı Egemen Bağış, Avrupa Komisyonu yetkililerinin 'vize muafiyetinin sağlanmasına yönelik yol haritasının birkaç hafta içinde Ankara'ya sunulacağı' taahhüdünde bulunduklarını söyledi.

21 Kasım 2012 11:39


AB Bakanı Egemen Bağış, Strasbourg'da görüştüğü Avrupa Komisyonu yetkililerinin, Türk vatandaşlarına vize serbestisiyle sonuçlanacak bir yol haritasını Ankara'ya birkaç hafta içinde sunma taahhüdünde bulunduklarını söyledi.

Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden sorumlu İsveçli üyesi Cecilia Malmström'le bir araya gelen Bağış, görüşme hakkında yaptığı açıklamada, AB'nin yol haritasını bu ay sonuna yetiştirmeye çalıştığını, Ankara'nın da metin üzerinde Dışişleri, İçişleri ve AB Bakanlıkları düzeyinde değerlendirme yaptıktan sonra tutum belirleyeceğini ifade etti. Bağış, Avrupa Komsiyonu'nun "siyasi manevralarla değil, teknik yaklaşımla objektif bir yol haritası" hazırlama vaadinde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Bağış Strasbourg'da Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'yle de görüştü. Türkiye'nin AB katılım müzakereleri sürecinin ele alındığı görüşmede, Ocak ayında başlayacak İrlanda dönem başkanlığında müzakere süreciyle ilgili yapılabilecekler ele alındı.

Bağış, "Herkesin AB-Türkiye ilişkilerinin donmasını beklediği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dönem başkanlığında bile Avrupa Komisyonu'yla, tarihinde ilk defa icad edilen pozitif gündem kavramı adı altında gelişmeler kaydedildi. Sadece bu 6 ayda 4 ayrı fasılda kapanış kriterlerinin yerine getirilmesine yönelik gelişmeler olduğunu Sayın Füle bize gönderdiği bir teşekkür mektubunda dile getirdi. Şirketler hukuku, tüketici sağlığı ve mali kontrol fasıllarında kapanış kriterlerinin yerine getirilmiş olduğu resmi bir evrakla bizimle paylaşıldı" şeklinde konuştu.

AB'nin Türkiye'ye katkılarını hatırlatan Bağış, Türkiye'nin 2006-2013 dönemindeki AB bütçesinden 5 milyar hibe alacağını, 18 milyon hayvanın AB fonlarıyla küpelendiğini, 35 kente katı atık ayıklama tesisleri yapıldığını ve sadece bu yıl 61 bin Türk gencinin tamamen AB fonlarıyla AB üyesi ülkelere eğitime gönderildiğini söyledi.

(Kaynak:ntvmsnbc.com)

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