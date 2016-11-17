AP: Ramstein NATO üssünde bulunan Türk askerleri Almanya'ya iltica başvurusu yaptı

Associated Press, Rheinland-Pfalz eyaletinin Kaiserslautern kenti yakınlarındaki Ramstein kasabasında bulunan NATO Üssü'nde görevli Türk askerlerinin, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Ajans, Rheinland-Pfalz eyaleti yetkililerinin kaç askerin iltica başvurusunda bulunduğu konusunda bilgi vermekten kaçındığını belirtti.

Baden-Württemberg ve Rhineland-Palatinate eyaletlerine yayın yapan Alman SWR kanalının web sitesi başvurunun Kaiserslautern'deki resmi makamlar tarafından da doğrulandığını yazdı.

The Rhineland-Palatinate eyaletinin Mainz'de bulunan Uyum Bakanlığı ise iltica başvurusuyla ilgili daha fazla yorum yapmazken, SWR'nin bilgisine başvurduğu bakanlık sözcüsü, "Kişisel hakların korunması ve güvenlik gibi gerekçeler nedeniyle sözü edilen bireylerin iltica süreçleriyle ilgili bilgi veremiyoruz "açıklaması yaptı.

Askerlerin NATO üssündeki görev sürelerinin yakında dolacağını ve Türkiye'ye gönderileceklerini belirten SWR, başvuruların Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından incelendiği bilgisini verdi.

Kaiserslautern'e 16 km uzaklıktaki Ramstein Hava Üssü, ABD'nin Avrupa'daki havagücünün ve NATO'nun lojistik tesislerinin merkezi.

SWR'nin NATO sözcüsüne dayandırdığı bilgiye göre üste 500 asker bulunuyor. Bulardan 30 civarı Türk askeri.

Kaiserslautern Teknik Üniversitesi'nden siyaset bilimcisi Marcus Müller ise iltica başvurusuyla birlikte Türkiye ile Almanya arasında yeni bir diplomatik kriz çıkabilecğini söyledi. Müller, "Eğer BAMF, Türk askerlerin iltica başvurusunu kabul ederse Almanya, Türkiye'yi hukukun üstünlüğünün olmadığı bir ülke olarak değerlendirmiş sayılır" yorumunu yaptı.