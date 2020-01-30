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Dünya

AP Başkanı Sassoli, kürsüde Türkiye bayrağı yırtan Yunan parlamenter hakkında "yaptırım süreci" başlattı

30 Ocak 2020 17:32

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, genel kurulda Türkiye Cumhuriyeti bayrağını yırtan Yunan parlamenter Ioannis Lagos hakkında yaptırım süreci başlattı.

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