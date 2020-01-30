AP Başkanı Sassoli, kürsüde Türkiye bayrağı yırtan Yunan parlamenter hakkında "yaptırım süreci" başlattı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, genel kurulda Türkiye Cumhuriyeti bayrağını yırtan Yunan parlamenter Ioannis Lagos hakkında yaptırım süreci başlattı.

AP Sözcülüğü Vekili Delphine Colard, sürecin AP'nin Usul Kuralları uyarınca "Cezalar" başlıklı 176'ıncı maddesine dayanarak başlatıldığını söyledi.

Sassoli'nin aynı zamanda Yunan parlamenter Lagos'a yazılı olarak bildirimde bulunduğunu aktaran Colard, "Söz konusu olaydan sonra AP Başkanı, milletvekili hakkında yaptırım sürecini başlatmıştır" ifadesini kullandı.

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Yaptırımlar arasında "kınama", "2 ila 30 günlüğüne yetkilerinin askıya alınması", "AP Genel Kurulunda oy hakkının elinden alınması" ve "parlamento faaliyetlerine katılımın bir süreliğine askıya alınması" gibi seçenekler bulunuyor.

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Lagos'a bir tepki de Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelirken, bakanlıktan yapılan açıklamada ''Olayı şiddetle kınıyoruz'' denildi.