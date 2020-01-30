AP Başkanı Sassoli, kürsüde Türkiye bayrağı yırtan Yunan parlamenter hakkında "yaptırım süreci" başlattı

Sassoli'nin aynı zamanda Yunan parlamenter Lagos'a yazılı olarak bildirimde bulunduğunu aktaran Colard, "Söz konusu olaydan sonra AP Başkanı, milletvekili hakkında yaptırım sürecini başlatmıştır" ifadesini kullandı.
Yaptırımlar arasında "kınama", "2 ila 30 günlüğüne yetkilerinin askıya alınması", "AP Genel Kurulunda oy hakkının elinden alınması" ve "parlamento faaliyetlerine katılımın bir süreliğine askıya alınması" gibi seçenekler bulunuyor.
Lagos'a bir tepki de Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelirken, bakanlıktan yapılan açıklamada ''Olayı şiddetle kınıyoruz'' denildi.
CNN Türk canlı yayınında Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini anlatan gazeteci Yorgo Kırbaki, şunları söyledi:
''Yunan Dışişleri Bakanlığı az önce bir açıklama yaparak ırkçı Lagos'un Türk Bayrağı'nı yırtmasını şiddetle kınadığını belirtti. Açıklamada, 'Yunanistan Türkiye'nin sembolü olan bayrağa karşı saldırıyı her şekilde kınamaktadır. Neo-Nazilerin kabul edilemez eylemleri, Yunanistan ve Avrupa geleneklerinden uzaktır ve bugün halen mahkemelerde sanık olan 'Altın Şafak'ın reklamını yapma gayretidir. Yunan halkı oylarıyla 'Altın Şafak'ı parlamento dışında bırakmıştır. Neo-Naziler sadece kendilerini temsil ederler' denildi.”