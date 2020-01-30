Çavuşoğlu'ndan Türk bayrağı yırtan Yunan AP parlementerine: Denize nasıl döktüğümüzü ırkçı kafalar iyi bilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nda, Yunan parlamenter Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına sert tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli" ifadelerini kullandı.

"Yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Türk bayrağının yırtılmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "AP’de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu. Şanlı bayrağımızın temsil ettiği şerefi anlaması mümkün olmayan ırkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler"