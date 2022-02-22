T24 LogoT24 Logo
Dünya

AP: Avrupa Birliği, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin tanınmasıyla ilişkili olanlara yaptırım uygulayacak

Rusya lideri Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde ayrılıkçı yönetimleri tanıyacağın açıklamıştı

22 Şubat 2022 00:47

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri bağımsız olarak tanıma kararının ardından yaptırım sinyali verdi.

AP'nin aktardığı habere göre, Avrupa Birliği, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı grupların bağımsız olarak tanınmasıyla ilişkili olanlara yönelik yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir ulusa sesleniş konuşması yaparak, Ukrayna'nın ABD'nin kuklası haline geldiğini belirtti ve "ülkenin doğusundaki şiddetin durmaması durumunda akan kandan Kiev'in sorumlu olacağını" söyledi. Putin, açıklamasını takiben Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde ayrılıkçıların kurduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni (LNR) resmen tanıyan imzayı attı. 

TIKLAYIN - CANLI BLOG | Ukrayna'da savaş kapıda; Putin, ayrılıkçı devletleri tanıyan imzayı attı; ABD ve Avrupa alarmda

avrupa birliğiukraynadonbasayrılıkçıtanıyanisimyaptırım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24