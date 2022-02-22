AP: Avrupa Birliği, Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin tanınmasıyla ilişkili olanlara yaptırım uygulayacak

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Avrupa Birliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri bağımsız olarak tanıma kararının ardından yaptırım sinyali verdi.

AP'nin aktardığı habere göre, Avrupa Birliği, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı grupların bağımsız olarak tanınmasıyla ilişkili olanlara yönelik yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir ulusa sesleniş konuşması yaparak, Ukrayna'nın ABD'nin kuklası haline geldiğini belirtti ve "ülkenin doğusundaki şiddetin durmaması durumunda akan kandan Kiev'in sorumlu olacağını" söyledi. Putin, açıklamasını takiben Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde ayrılıkçıların kurduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni (LNR) resmen tanıyan imzayı attı.

TIKLAYIN - CANLI BLOG | Ukrayna'da savaş kapıda; Putin, ayrılıkçı devletleri tanıyan imzayı attı; ABD ve Avrupa alarmda