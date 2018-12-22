AP: ABD'nin IŞİD'le mücadele koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti

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ABD'nin IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk’ın istifa ettiği belirtildi. McGurk, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki ABD askerlerini geri çekme kararı almasının ardından istifa eden ikinci isim oldu. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de karar sonrası istifasını sunmuştu. Mattis’in şubat ayında görevden ayrılması bekleniyor.

Associated Press’in haberine göre McGurk da Mattis gibi Trump’ın kararını protesto etmek için görevden ayrılma kararı aldı. ABD'nin IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi, sadece 11 gün önce IŞİD’in yenildiğini söylemenin ve Suriye’deki ABD askerlerini geri çekmenin ‘pervasızca’ olduğunu yorumunda bulunmuştu. ABD Başkanı Trump ise askerlerin geri çekilmesi kararı aldığını duyurduğu tweet’te, “IŞİD yenildi” ifadesine yer vermişti.

Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2015 yılında göreve getirilen McGurk’ın cuma günü Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya sunduğu istida mektubunda, “IŞİD militanların dibinin göründüğünü ancak daha yenilmediklerini ve ABD askerlerinin gerekenden önce Suriye’den ayrılmasının terör örgütüne yeniden yükselme şansı verebileceğini” söylediği kaydedildi.

AP’ye isimlerinin yayınlanmaması kaydıyla bilgi veren kaynaklar, McGurk’ın istifasının 31 Aralı itibariyle geçerli olduğunu ancak özel temsilcinin görevi şubat ortasında, IŞİD Karşıtı Koalisyon üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yapılacak toplantıdan sonra bırakmayı planladığını söyledi.