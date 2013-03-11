AÖF'de bütünleme sınavı tarih olabilir

Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür bugün yapmış olduğu açıklamada, Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) bu sene dönem başında almış oldukları karardan dönmelerinin söz konusu olmadığını ve kesin bir dille bütünleme sınavının olmayacağını belirtti.

AÖF'nin, dönemlik kredili sisteme geçtiğini hatırlatan Özgür, ”Bu nedenle öğrencilerin değerlendirilmesi bağıl sisteme geçmiş oldu. Örgüt eğitimle bu geçişlerin sağlanması adına öğrenciler ara sınavı ve dönem sonu sınavıyla değerlendirilecek. Yani her iki sınavdaki başarılar dikkate alınacak. Bütünleme sınavı yapılmayacak” dedi.

'AÖF’lileri bütünleme isyanı sosyal medyada'

Bütünleme hakkı kaldırılan AÖF Açıköğretim öğrencileri haklarını aramak ve bütünleme sınavı hakkının yeniden verilmesi için sosyal paylaşım sitesi Twitter’da organize oldu. AÖF yönetimi tarafından kaldırılan bütünleme sınavları AÖF öğrencilerini mağdur etmeye devam ediyor.

YÖK tarafından bütün üniversitelerde yapılması yasal zorunluluk haline getirilen bütünleme sınavları sadece AÖF’de yok. Bütünleme haklarını geri isteyen AÖF Açıköğretim öğrencileri ‘AÖF Bütünleme Sınavı Yardım Kampanyası’ başlattı.