-ANZAKLARIN TORUNU CONKBAYIRI'NDA ÇANAKKALE (A.A) - 25.04.2010 - Çanakkale Kara Savaşlarının 96. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören, Yeni Zelanda Kraliyet Hava Kuvvetleri Bandosu'nun müzik dinletisi ve bu ülkenin ABD Büyükelçisi Tony Browne'ın karşılama konuşmasıyla başladı. Anma konuşmasını gerçekleştiren Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Murray McCully, 8 Ağustos 1915'te Yeni Zelanda askerlerinin, törenin gerçekleştirildiği Conkbayırı Tepesi'ne ulaşarak Çanakkale sularını ilk kez gördüğünü belirtti. Savaşın gidişatı hakkında bilgi veren McCully, sonuçta Yeni Zelandalıları gece kuşatmasından kurtaran İngiliz askerlerinin, Mustafa Kemal Atatürk kumandasındaki karşı savunma sonucunda saatler içinde alt edildiğini ve Conkbayırı'nın kaybedildiğini anlattı. Anzak Koyu'na ayak basan 8 bin 556 Yeni Zelandalının 2 bin 721'inin yarımadada yaşamını yitirdiğini ve 4 bin 852'sinin yaralandığını anımsatan McCully, ''Bugün burada sadece Gelibolu'da savaşanların fedakarlıklarını değil, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı, Kore, Malaya, Vietnam, Borneo ve yakın geçmişte Timor Leste ve Afganistan'daki çatışmalarda vatanları için savaşıp can verenleri anıyoruz. Afganistan, Timor Leste, Solomon Adaları, Sina, Sudan ve Irak'ta vatana hizmet edenleri de şükranla anıyoruz'' diye konuştu. McCully, Anzak ruhunun modern ifadesinde, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın, paylarına düşen birçok zorlukla Pasifik Bölgesi'nin istikrarını sağlamak için birlikte hareket ettiğini ifade etti. Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Rhys Jones, Wellington Taburu'nda yer alan ve Conkbayırı'nı ele geçiren askerlere makineli tüfek ulaştıran tek asker olan Dan Curham'ın düşüncelerinden bir alıntı sundu. Barış dualarının okunduğu tören, bir dakikalık saygı duruşu, Türkiye ve Yeni Zelanda milli marşlarının çalınması ve ülke temsilcilerinin Yeni Zelanda Anıtı'na çelenk koymasıyla sona erdi. Türkiye adına Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna anıta çelenk bıraktı.