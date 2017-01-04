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Spor

Antonio Conte: Zirvede olmamızı kıskanıyorlar

Chelsea menajeri Conte, takipçilerinin fikstürden şikâyet etmesine bu sözlerle yanıt verdi

04 Ocak 2017 14:55

Chelsea Menajeri Antonio Conte, şampiyonluk yarışındaki diğer rakiplerinden daha fazla dinlenme şansı buldukları yönündeki eleştirilere, "Sanırım ligdeki pozisyonumuzu kıskanıyorlar" şeklinde yanıt verdi.

Premier Lig'de yılbaşı takviminin en şanslı takımı Chelsea. Arsenal, Manchester United, Liverpool gibi takımlar 48 saatte bir maça çıkmak zorunda kalırken, Chelsea, bu gece oynayacağı Tottenham karşılaşması öncesi cumartesi gününden beri dinleniyor.

Bu durum Arsene Wenger, Jose Mourinho ve Jürgen Klopp’un tepkisini çekti.

 

Conte: Fikstürü hazırlayanları eleştirin

 

Tottenham maçı öncesi, Chelsea Menajeri Antonio Conte'ye, fikstür konusundaki eleştiriler soruldu. Conte'nin sorulara yanıtı "Fikstürü ben hazırlamıyorum. Bu nedenle bizi değil; fikstürü hazırlayanları eleştirin" oldu.

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden 1 gün fazla dinlenmenin, abartılacak bir avantaj olmadığını savunan Conte "Sanırım rakip menajerler fikstürü değil; bizim ligdeki pozisyonumuza kızgın. Bunu normal karşılıyorum. Çünkü zirvede olan takım her zaman kıskanılır" yorumunu yaptı...

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Antonio ConteChelseafikstür

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