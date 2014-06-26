T24 LogoT24 Logo
Magazin

Antonio Banderas'ın sürpriz aşkı Sharon Stone

18 yıllık eşi Melanie Griffith'le ayrılan Antonio Banderas'ın, Sharon Stone ile aşk yaşadığı ileri sürüldü

26 Haziran 2014 00:58

İspanyolların dünyaca ünlü yakışıklı aktörü Antonio Banderas'ın seksi yıldız Sharon Stone ile aşk yaşadığı idda edildi.

DHA'nın haberine göre, İspanya ’da yayınlanan El Mundo gazetesinin haberine göre, eski eşi Melanie Griffith ile olan 18 yıllık beraberliğe son veren Antonio Banderas’ın Sharon Stone ile son zamanlarda sıkça bir araya geldiği belirtildi.

Stone ile yakın bir arkadaş olan Banderas’ın bu dostluğu aşka dönüştürdüğü vurgulanan haberde ünlü çiftin yakında bu beraberliği kamuoyuna duyurulacağı hatırlatıldı.

El Mundo gazetesi bu çiftin son olarak Cannes Film Festivali'nde görüntülendiğinide hatırlatarak gazetecilerin” beraber misiniz” sorusuna Sharon Stone’nın “şimdilik her şey sakin şekilde devam ediyor” cevabı verdiğini belirtti.

 

ETİKETLER

antonio banderassharon stonemelanie griffith

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24