Antonio Banderas'ın sürpriz aşkı Sharon Stone

İspanyolların dünyaca ünlü yakışıklı aktörü Antonio Banderas'ın seksi yıldız Sharon Stone ile aşk yaşadığı idda edildi.

DHA'nın haberine göre, İspanya ’da yayınlanan El Mundo gazetesinin haberine göre, eski eşi Melanie Griffith ile olan 18 yıllık beraberliğe son veren Antonio Banderas’ın Sharon Stone ile son zamanlarda sıkça bir araya geldiği belirtildi.

Stone ile yakın bir arkadaş olan Banderas’ın bu dostluğu aşka dönüştürdüğü vurgulanan haberde ünlü çiftin yakında bu beraberliği kamuoyuna duyurulacağı hatırlatıldı.

El Mundo gazetesi bu çiftin son olarak Cannes Film Festivali'nde görüntülendiğinide hatırlatarak gazetecilerin” beraber misiniz” sorusuna Sharon Stone’nın “şimdilik her şey sakin şekilde devam ediyor” cevabı verdiğini belirtti.