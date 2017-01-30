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Kültür-Sanat

Antonio Banderas kalp krizi geçirdi

Dün taburcu edilen Banderas’ın sağlık durumu ise şu an gayet iyi

30 Ocak 2017 16:57

Efsane film Zorro'nun başrol oyuncusu Antonio Banderas spor yaparken kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Sözcü'den Hale Ceylan Barlas'ın haberine göre, vücuduna, kendine ve bakımına önem veren ünlü aktör Antonio Banderas geçtiğimiz gün egzersiz yaparken kalp krizi geçirdi. Göğsünde şiddetli bir ağrı hisseden oyuncu acilen Sussex Hastanesi’ne kaldırıldı. İngiliz basınının haberine göre, oyuncunun kalp krizi geçirdiği medyadan saklandı. Dün taburcu edilen Banderas’ın sağlık durumu ise şu an gayet iyi.

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