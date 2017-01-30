Antonio Banderas kalp krizi geçirdi

Efsane film Zorro'nun başrol oyuncusu Antonio Banderas spor yaparken kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Sözcü'den Hale Ceylan Barlas'ın haberine göre, vücuduna, kendine ve bakımına önem veren ünlü aktör Antonio Banderas geçtiğimiz gün egzersiz yaparken kalp krizi geçirdi. Göğsünde şiddetli bir ağrı hisseden oyuncu acilen Sussex Hastanesi’ne kaldırıldı. İngiliz basınının haberine göre, oyuncunun kalp krizi geçirdiği medyadan saklandı. Dün taburcu edilen Banderas’ın sağlık durumu ise şu an gayet iyi.