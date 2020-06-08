Antikapitalist Öğrenciler, Marks, Gramsci ve Foucault'u tartışacak

Antikapitalist Öğrenciler topluluğu, 8-9-10 Haziran tarihlerinde Çağdaş Felsefe Tartışmaları adlı bir canlı yayın serisi gerçekleştirecek.

Tartışmalar Antikapitalist Öğrenciler Facebook sayfası üzerinden yapılacak.

8 Haziran Pazartesi, saat 20:00'de Alman filozof Karl Marx ve 'yabancılaşma', 'adalet' ve 'Marx ve din',

9 Haziran Salı, saat 20:00'de İtalyan düşünür, siyasetçi ve sosyalist kuramcı Antonio Gramsci ve 'iki kızıl yıl', 'hegemonya', 'Modern prens: Parti',

10 Haziran Çarşamba, saat 20:00'de Fransız düşünür Michel Foucault ve 'özne ve iktidar', 'aydınlanma ve entelektüeller', Ayşegül Kandemir eşliğinde 'postkolonyalizm' konuları konuşulacak.