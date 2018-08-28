Antik Roma kenti Elaiussa Sebaste'de kazı başladı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde Roma imparatoru Augustus tarafından Kapadokya kralı Arkhelaos’a hediye edilen Kilikya\'nın önemli liman kenti Elaiussa Sebaste\'de kazı çalışmalarına başlandı.

Roma La Sapienza Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Annalisk Polosa\'nın başkanlığındaki 24 kişilik ekip, Ayaş Mahallesi\'ndeki antik kentte 24\'üncü dönemin ilk kazmasını vurdu. 1995 yılında buna yana antik kenti kentin gün yüzüne çıkması için başlayan çalışmalarda ekipte yer alanlar yaklaşık 40 derece sıcağa rağmen yeni bulgular ortaya çıkartmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Polosa, çalışmalar boyunca Jeolojik adanın antik dönemine ait kullanımı, büyük, küçük hamamın giriş kısmını, erken dönem ve geç dönem yollarının ortaya çıkarılmaya çalışacaklarını söyledi.

Bölgenin ayağa kaldırılması ile cazibe merkezi olacağını belirten Prof. Dr. Polosa, \"Amacımız bu tür tarihi yerlerin halka açılarak vatandaşlarında gelmesi ve buraları görmesidir. Bu yerlerde tiyatro, göster, değişik etkinlikler yapılarak tanınması hedefleniyor. Bu yıl Erdemli Belediyesi tarafından bu alanda tiyatro festivali düzenlendi. Burada yapılan festival sayesinde birçok insan buraya kadar gelerek bu tarihi yerleri görme fırsatını buldular\" dedi.

Kazı çalışmalarının başlaması ile birlikte Elaiussa Sebaste\'de hareketliliğin olduğunu ifade eden Polosa; \"24 kişilik ekibimizle başlattığımız kazı çalışmalarımız 24 Ekimde sona erecek. Bu dönemde kazı çalışmalarımızda bizlere destek veren Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına, İtalya Dışişleri Bakanlığına, Erdemli Kaymakamlığına, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Erdemli Belediyesine, Roma La Sapienza Üniversitesine çok teşekkür ederim\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI