Antik mezarlara sahip çıkılmadı, bin 800 yıllık tarih otlarla kaplandı

Gülhan DEMİRCİ/ MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in merkez Mezitli İlçesi\'nde ortaya çıkarılan Roma dönemine ait olduğu belirtilen bin 800 yıllık geçmişe sahip kayaya oyma mezarlar, insan faktörü ve doğa koşullarının verdiği zarar nedeniyle tahrip oluyor.

Antik liman kenti Soli Pompeiopolis’in bulunduğu ilçede, 2009 yılında bir inşaat temel kazısı sırasında aile mezarı olduğu tahmin edilen 4 mezara rastlandı. Günümüzden bin 800 yıl öncesine ait mezarlardan birinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda, o dönemlerde mezarlara hediye olarak bırakılan koku şişeleri, gözyaşı şişeleri, sikke, mühür ve el baskı eşyası çıktı, eserler Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

ANTİK MEZARLARI OT BÜRÜDÜ

Geçen süreç içerisinde yeterince korunamayan antik mezarları, ilgisizlik nedeniyle dışarıdan görülmeyecek şekilde yabani otlar bürüdü. Mezarlar, define aradıkları sanılan kimliği belirsiz kişiler tarafından da tahrip edildi. Yeraltında saklı kalan bu tarihi hazinenin bakımsız hali bölge halkının tepkisine neden oldu.

BÖYLE BİRŞEYİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Kültür mirasının kurtarılabilmesi için önlemlerin alınmasını isteyen vatandaşlardan İsmail İnce , \'\'Antik kentin tarihine ışık tutacak mezarların bulunması bizlere heyecan vermişti. Ancak mezarları ilgisizlik nedeniyle otlar bürüdü. Böyle bir şeyi anlamak mümkün değil, anlam veremiyorum. Binlerce yıllık geçmişe sahip bu mezarlar paha biçilmez. Mezarların, kültür mirası yönünden çok şanslı olan Mersin turizmine kazandırılması gerekiyor. Bu yapıların sadece tescillenerek kaderine terk edilmesi değil, koruma altına alarak çevre düzenlenmesinin yapılarak bilgi levhalarıyla ziyarete açılması gerekir\'\' dedi.

KAZDIKÇA MEZAR ÇIKIYOR

Mezitli ilçesinde son birkaç yıl içinde inşaat temel kazıları, yol ve altyapı çalışmaları sırasında Kuyuluk, Atatürk mahallesi ve Üniversite caddesinde antik mezarlar ortaya çıktı. 7’si lahit mezar olmak üzere toplam 30 mezarın günümüzden yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu öğrenildi.



FOTOĞRAF