Antik kentte 1900 yıllık et-balık pazarı gün ışığına çıkarıldı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Yunusemre ilçesindeki 2200 yıllık Aigai Antik Kenti\'nde, 1900 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen, Romalıların \'Macellum\' adını verdikleri et-balık pazarı, 2018 yılı kazılarında tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkarıldı.

Tarihi Aigai Antik Kenti\'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü iş birliğinde 2018 yılı için arkeolojik kazı çalışmalarında sona gelindi. MCBÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Aiagi Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin ve kazı ekibi, geçmiş yıllarda keşfedilen 1900 yıl öncesine ait et-balık pazarındaki tüm detayları, 2018 yılı kazı çalışmalarında, gün ışığına çıkardı. Kent merkezi olarak bilinen agora binasının zemin katının bitişiğinde bulunan terasta, yuvarlak olarak küçük meydan şeklinde tasarlanan bu yapıya, Romalıların \'Macellum\' adını verdiği belirtildi.

\'KAZIYA BAŞLADIĞIMIZDA NE BULACAĞIMIZI BİLMİYORDUK\'

Bulunan et- balık pazarıyla ilgili bilgi veren Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, şunları söyledi:

\"Biz kazılara başladığımız ilk yıllarda burasının üstü kapalıydı. Çok az bir kısmı görünüyordu. Ne olduğu konusunda da bir fikrimiz yoktu. Fakat kazılar sonrasında anladık ki burası bir Macellum. Yani, et-balık pazarı olduğunu gördük. Günümüzdeki kasap gibi düşünelim. Ancak antik dönemde hem kasap, hem balıkçı olarak düşünmek lazım. Burasının et-balık pazarı olduğuna nereden karar verdik diye soracak olursak, zemindeki blok taşlar kireç harcının içerisine yerleştirilmiş. Yani bir sızdırmazlık sağlanmış, su biriktiriliyor. Temiz suyun içeriye girişini ve kirli suyun dışarıya çıkışını sağlayan iki adet kanal var. Bu suyun içerisinde de balık olması lazım. Burası denize 13 kilometre. Ancak, arkamızda akan temiz bir Kocaçay var. Antik dönemden de adını biliyoruz. Ünlü bir çay ve antik ismi \'Pythikos\' diye biliniyor. Yakın zamana kadar burada yılan balıkları olduğunu biliyoruz. Yılan balıklarının da çok dayanıklı bir balık olduğu için o çaydan tutulup, buraya getirilerek suyun içerisinde belki haftalarca yaşayan ve satılan bir balıktı. Öte yandan da Aigai keçi demek, burada keçi etinin de satıldığını hayal etmek gerekiyor.\"



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