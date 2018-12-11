Antik kent Myrleia için 'acele kamulaştırma' talebine, üstüne yapılan AVM açıldıktan 3 ay sonra ret!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Myrleia antik kentinin liman kısmında bulunan kalıntıların üzerine yapılan alışveriş merkezine (AVM) karşı, Mudanya Belediyesi'nin 'acele kamulaştırma' talebine, AVM açıldıktan 3 ay sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık, yargılama süreci devam ettiği gerekçesiyle Belediyenin talebini reddetti. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Myrleia için yasaların getirdiği ölçüde tüm hakkımızı kullanacağız, vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Mudanya'nın ilk kurulduğu yer olan 2 bin 700 yıllık Myrleia antik kentinin liman kısmında bulunan kalıntıların üzerine yapılan AVM'ye karşı 6 Ağustos 2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuran Mudanya Belediyesi 'acele kamulaştırma' talebinde bulundu. Bu arada, İmar Barışı'ndan yararlanarak 'Yapı Kayıt Belgesi' ile ruhsat alma hakkını elde eden AVM, 15 Ekim'de törenle açılarak hizmete girdi.

Bakanlıktan ret

Mudanya Belediyesi'nin 'acele kamulaştırma' talebine başvurudan 5 ay, AVM açıldıktan 3 ay sonra yanıt veren Bakanlık, yargılama süreci devam ettiği gerekçesiyle Belediyenin talebini reddetti. Bakanlığın yanıtında, "Mudanya Belediye Başkanlığı'nca Ömerbey Mahallesi, 1503 ada, 19 parsel kayıtlı taşınmazın Myrleia antik kentinin üzerinde bulunduğundan, söz konusu parselin acele kamulaştırılması için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesine göre Bakanlar Kurulu kararı alınması talep edilmişti. Konu ile ilgili olarak yargılama süreci devam ettiği anlaşıldığından, bu aşamada söz konusu taşınmaz ile ilgili acele kamulaştırma yapılamayacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Kararı değerlendiren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gerekli itirazların ve hukuki çalışmaların yapılacağını belirterek, "Mudanya sahipsiz değil. Mudanya halkı antik kent üzerine kurulan AVM'yi istemediğini net olarak ortaya koydu. Mudanya'da toprağın altında yatan tarihsel zenginlik, sermayenin ve bireylerin özel çıkarları doğrultusunda yok ediliyor. Ne olursa olsun sonuna kadar Myrleia için yasaların getirdiği ölçüde tüm hakkımızı kullanacağız, vazgeçmeyeceğiz. Ancak bu mücadelemize Myrleia Antik Kenti Platformu'nun yanı sıra daha çok Mudanyalının destek vermesi gerekiyor" diye konuştu. (DHA)