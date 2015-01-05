‘Antik Hindistan’da uçak vardı’



Mumbai'de düzenlenen Hindistan Bilim Kongresi'nde antik Hintlilerin binlerce yıl önce uçak uçurdukları ve cerrahi aletlerle insan bedeni üzerinde otopsi yapabildikleri öne sürüldü.

Kongre'de ilk kez “Sanskrit aracılığıyla antik bilim” adlı bir bölüm düzenlendi. Sunulan makalelerde, antik metinler Vedalar'da yazılan (MÖ 1750-500) cerrahi yöntemleri, havacılık, mimari ve mühendislik uygulamaları hakkında bilgilere yer verildi.

Times of India adlı gazetede bilim insanları Anand Bodas ve Ameya Jadhav tarafından yazılan makalede, “Sanskritçe belgelerde havacılık bilgisine 100 madde, sekiz bölüm, 500 kaide ve 3 bin beyitte yer veriliyor” bilgisinin aktarıldığı yazıldı.

‘Bir gezegenden başka gezegene yolculuk'

Bodas, çalışmasını sunarken, antik Hint metinlerinde 7 bin yıl önce bir ülkeden başka bir ülkeye, bir kıtadan başka bir kıtaya ve bir gezegenden başka bir gezegene hava araçlarıyla yolculuk edildiği bilgisine yer verildiğini söyledi.

Hindistan Çevre Bakanı Prakash Javadekar, "Bu sempozyumun amacı tamamen laik ve akademiktir. Sanskrit bilgisine dikkat etmeli ve onu insan gelişimi için kullanmalıyız” şeklinde konuştu.

Javadekar, ayrıca “Eğer Almanya antik Hint bilgisini son teknolojik keşiflere uygulayabiliyorsa, neden Hindistan da aynısını yapmasın” dedi.