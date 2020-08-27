Antik döneme ait tarihi eseri otel bahçesine süs diye koymuşlar!

Otelin 22 yıldır işletmeciliğin yapan Emine Kaynar (52) ''Bu eserler yaz, kış otelimizde uzun yıllardır açıkta duruyor. Kaldırmayı hiç düşünmedik. Eğer niyetimiz kötü amaçlı olsaydı, açıkta, herkesin gezdiği bölgede olmazlardı'' açıklamasında bulunarak tarihi eser olmadıklarını söyledi. (DHA)