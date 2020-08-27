Antik döneme ait tarihi eseri otel bahçesine süs diye koymuşlar!
27 Ağustos 2020 19:15
Bodrum'daki bir otelin bahçesine süs diyerek konulan sütun başlarının Antik döneme ait olduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine otele giden ekipler tutanak tutarak eserleri müzeye götürdü. Otel sahibi tarihi eser olduğunu bilmediklerini söyledi.
Bir ihbarı değerlendiren Bodrum Sualtı Müze Müdürlüğü ekipleri, Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otelde tarihi eserlerin dekor amaçlı kullanıldığını belirledi.
Ekipler otelde 25 Ağustos'ta denetim yaptı. Yapılan denetimde, bahçede tarihi eser olduğu tespit edildi.
Kimisi otel bahçesinde dekor amaçlı sehpa olarak kullanıldığı anlaşılan tamamı orijinal mermer tarihi eserler tek tek tespit edilip, tutanak tutuldu.
Söz konusu 5 parça eserlerin 1986 yılında yaşamını yitiren otelin antikacı ortağı tarafından getirildiği ileri sürüldü.
Eserler, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden alınıp, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.
Otelin 22 yıldır işletmeciliğin yapan Emine Kaynar (52) ''Bu eserler yaz, kış otelimizde uzun yıllardır açıkta duruyor. Kaldırmayı hiç düşünmedik. Eğer niyetimiz kötü amaçlı olsaydı, açıkta, herkesin gezdiği bölgede olmazlardı'' açıklamasında bulunarak tarihi eser olmadıklarını söyledi. (DHA)