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Yaşam

Antik böcek 165 milyon yıl sonra aklandı

Yapılan bir araştırmaya göre tüylü dinozorların kanını emmekle suçlanan böceklerin suçsuz olduğu kanıtlandı

22 Şubat 2013 10:43

Çin’nin Nanjing kentinde bulunan Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü’den Diying Huang, yaptığı araştırma ile dinozorların dünyaya egemen olduğu dönemde tüylü dinozorların kanını emmekle suçlanan böceklerin suçsuz olduğunu tespit etti.

Huang,  “strashilids” olarak bilinen böceklerin sanıldığı gibi kan emici olmadıklarını, sadece birkaç milimetre büyüklüğünde olan küçük böceğin, fosillerinden anlaşıldığı kadarıyla kavrama özelliğine sahip bacaklara ve emici özelliği bulunan gaga tarzı bir ağıza sahipti olduğunu ortaya koydu.


165 milyon yıl sonra suçsuz bulundu


Strashilids sineklerinin çiftleştiği anı gösteren fosil üzerinde çalışan Çinli araştırmacılar, bu böceklerin nesli yok olan bir türe ait olduğu kanısına vardı.

Huang ve ekibi, Moğolistan’da bulunan, 165 milyon yıl öncesine ait 13 strashilids türü üzerinde analizler yaptı. Ekibin bulduğu iki örnek, çiftleşirken fosile dönen iki çift sineğe aitti.

Yapılan incelemeler, sadece erkek strashilids sineklerinin bacaklarının kavrama özelliğine sahip olduğunu, bu özelliğin de çiftleşme esnasında dişi sineğe sarılmak için kullanıldığını ortaya çıkardı. İlginç olan tespit, sineklerin gelişmemiş ağızlara sahip olmasıydı. Buradan, strashilids sineklerinin beslenmeye bile vakit bulamadıkları kadar kısa bir ömrü olduğu kanısına varıldı. Öte yandan, sineklerin çok geniş, büyük kanatları vardı.


(ntvmsnbc)

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