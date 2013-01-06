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Sağlık

Antidepresan kullanımı boşanmayı artırıyor!

İstanbul Üniversitesi'nden Doç.Dr. Osman Abalı, antidepresan kullanan erkeklerin boşanmaya daha yatkın olduklarını söyledi

06 Ocak 2013 18:41

İstanbul Üniversitesi'nden Doç.Dr. Osman Abalı, antidepresan kullanan erkeklerin boşanmaya daha yatkın olduklarını belirtti, ''Yıllardır boşanmayı düşünen erkekler, antidepresan kullandıkları dönemde bu düşüncelerini eyleme dönüştürüyor'' dedi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ruh Sağlığı Hastanesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Abalı, Türkiye'de antidepresan kullanımının rakamsal olarak arttığını ifade ederek, geçen yıl 37 milyon antidepresanın hastalar veya hasta olmayanlar tarafından tüketildiğini belirtti.

''Her bir kişinin ortalama 4-5 kutu kullandığını düşünürsek, yaklaşık 5 milyon kişiye antidepreasn reçete edilmiştir'' diyen Abalı, bu rakamın çok yüksek ve ciddiye alınması gerektiğini belirterek, bu kadar depresyon vakasının görülmesinin mümkün olmadığını aktardı.

"Antidepresanları sadece psikiyatrlar yazmalı ve reçetesiz satılmamalı'' diye konuşan Abalı, antidepresan kullanımındaki artışın en büyük nedenlerinden birinin psikiyatri dışı hekimlerin hastalara kurtuluş reçetesi olarak bu ilaçları yazması olduğunu söyledi. Abalı, antidepresan kullanımının bu kadar yüksek olmasının bir diğer nedenini de ilaçların eczanelerde reçetesiz satılmasını gösterdi.

 

'5 kişiden biri depresyonda'

 

Türkiye genelinde kadınlarda depresyon sıklığını yüzde 15-20, erkeklerde ise 10-15 arasında olduğunu belirten Abalı, toplumun geneline bakıldığında her dört veya 5 kişiden birinin depresyonda olduğunu söyledi.

Abalı, antidepresanın kullananları bir anlamda duyarsızlaştırdığına vurgu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu: ''Yıllardır boşanmayı düşünen erkekler, antidepresan kullandıkları dönemde bu düşüncelerini eyleme dönüştürüyor. Her zaman işine vaktinde gelen kişi işine geç kalmaya, verilen görevleri yapmamaya, öğrenci kullanmışsa derslerine çalışmamaya başlıyor. Boşanmalar ve iş değişiklikleri genelde bu döneme denk geliyor. İnsanlar hayatlarındaki ciddi kararları bu dönemlerde alıyor.''

 

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