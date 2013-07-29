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Sağlık

Antibiyotik içerken dikkat!

Özellikle antibiyotiklerin, antiromatizmal ilaçların, demir haplarının az su ile ya da susuz yutulması, gece yatmadan hemen önce alınması yutma güçlüğü ile kendini gösteren ağrılı ülsere yol açabiliyor.

29 Temmuz 2013 13:37

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Cengiz, ilaç kullanımında su tüketiminin çok önemli yer tuttuğunu ifade ederek, hem ilacın alımında hem de sonrasında bol su içilmesinin gerekliliğine dikkati çekti. Cengiz, ilaçların yetersiz su ile alındığında özellikle yemek borusunda yara oluşmasına yol açabildiğine işaret etti.
 
İlacın mutlaka su ile alınması gerektiğinin, "tükürükle yutarım" şeklinde bir uygulamanın kesinlikle sakıncalı olduğunun altını çizen Cengiz, "Bazı ilaçlar yemek borusunda direk olarak mukozal hasar ve ülserlere neden olabilir. Bu yan etki ilk olarak tanımlanan ilaç potasyum klorid tabletleridir. Bunun dışında yemek borusunda direk hasar yaratan ilaçlar antibiyotikler, antiinflamatuvar (anti romatizmal) ilaçlar ve diğer ilaçlar şeklinde sınıflandırılır" diye konuştu.
 
Tetrasiklin grubu antibiyotikler ve özellikle doksisiklin grubunun yemek borusunda en sık hasar ve ülser yapan antibiyotikler olduğunu ifade eden Cengiz, bu grup antibiyotiklerin jinekoloji, üroloji, dermatoloji ve gastroenterolojide sıkça kullanıldığını belirtti. Cengiz, özellikle bu tip tıp alanına ilişkin sağlık sorunlarında verilen antibiyotiklerin mutlaka bol su ile alınması ve alındıktan sonra yarım saat dik pozisyonda kalınması gerektiğini söyledi.

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