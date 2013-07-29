Antibiyotik içerken dikkat!

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Cengiz, ilaç kullanımında su tüketiminin çok önemli yer tuttuğunu ifade ederek, hem ilacın alımında hem de sonrasında bol su içilmesinin gerekliliğine dikkati çekti. Cengiz, ilaçların yetersiz su ile alındığında özellikle yemek borusunda yara oluşmasına yol açabildiğine işaret etti.

İlacın mutlaka su ile alınması gerektiğinin, "tükürükle yutarım" şeklinde bir uygulamanın kesinlikle sakıncalı olduğunun altını çizen Cengiz, "Bazı ilaçlar yemek borusunda direk olarak mukozal hasar ve ülserlere neden olabilir. Bu yan etki ilk olarak tanımlanan ilaç potasyum klorid tabletleridir. Bunun dışında yemek borusunda direk hasar yaratan ilaçlar antibiyotikler, antiinflamatuvar (anti romatizmal) ilaçlar ve diğer ilaçlar şeklinde sınıflandırılır" diye konuştu.

Tetrasiklin grubu antibiyotikler ve özellikle doksisiklin grubunun yemek borusunda en sık hasar ve ülser yapan antibiyotikler olduğunu ifade eden Cengiz, bu grup antibiyotiklerin jinekoloji, üroloji, dermatoloji ve gastroenterolojide sıkça kullanıldığını belirtti. Cengiz, özellikle bu tip tıp alanına ilişkin sağlık sorunlarında verilen antibiyotiklerin mutlaka bol su ile alınması ve alındıktan sonra yarım saat dik pozisyonda kalınması gerektiğini söyledi.