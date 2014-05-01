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Yaşam
Deutsche Welle

Antibiyotik bakterilerle başa çıkamıyor

Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle gelecekte daha fazla kişi ölecek.

01 Mayıs 2014 00:01


Antibiyotik kullanımı ile ilgili raporunu açıklayan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), son yıllarda artan antibiyotik kullanımı nedeniyle bakterilerin artık bu tür ilaçlara karşı direncinin arttığını duyurdu.

Bu sebeple bakteriyel enfeksiyon hastalıkları yüzünden gelecekte daha fazla kişinin hayatını kaybedeceğini belirten Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, “bunun artık sadece bir endişeden ibaret olmadığını ve dünyanın her yerinde gözlemlendiğini” kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Keiji Fukuda, dünyanın hemen hemen her bölgesinde ve her yaş grubundan insanların bu yüzden hayatını kaybettiğini belirterek bakterilerin antibiyotik direncinin artmasını dünya sağlığının başlıca sorunu olduğunu söyledi.

Basit bir yaralanma bile ölümcül olabiliyor

Fukuda, kolaylıkla tedavi edilebilecek basit bir enfeksiyon ya da küçük bir yaralanma nedeniyle insanların hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Dünya genelinde bu soruna karşı kapsamlı bir kampanya başlatılması gerektiğini ifade eden Fukuda, ülkelerin bilgilendirme faaliyetleri ve tam donanımlı laboratuvarlara yatırım yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

Fukuda, doktorların da mutlaka gerekli olması halinde antibiyotik reçetesi yazması gerektiğinin altını çizdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Dünya SağlıkBakteriyelSağlıkKeiji FukudaFukudaDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/BS

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