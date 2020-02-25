Anti-semitizm tartışması: Emre Kongar, köşe komşusu Özgen Acar'ın yazısını paylaştığı için özür diledi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Özgen Acar'ın nefret ifadeleri taşıyan "Gülen ve Yahudilik!" yazısını, kişisel Twitter hesabından paylaşan Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, takipçilerinden gelen tepkiler üzerine, iletisini silerek, takipçilerinden, "Bir kişinin kimlik ve köken üzerinden eleştirilmesini kabul etmem olanaklı değil elbette!" sözleriyle özür diledi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar, takipçilerine "Okuyun, bazı köşe yazarları harika yazılar yazmış" şeklinde bir tweet paylaştı ve yazar isimlerini ekledi.

Yazarların arasında 25 Şubat 2020 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, nefret dili taşıyan pek çok ifade barındıran Özgen Acar'ın "Gülen ve Yahudiler!" başlıklı yazısı da bulunuyordu.

Kısa süre içinde takipçilerinden gelen tepkiler üzerine Emre Kongar, söz konusu tweeti silerek, düzeltilmiş haliyle yeniden attı.

Emre Kongar'ın takipçileri, "Özgen Acar’ın yazısı bir nefret yazısı.", "Emre bey içinize A Haber mi kaçtı acaba" diyerek, tepki gösterirken, Kongar, yazının gözünden kaçtığını belirterek, özür diledi.

İşte Emre Kongar'a takipçilerinden gelen birkaç tepki...