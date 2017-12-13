Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te başrollerini Ivana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt’un paylaştığı kenti anlatan \'Antep Fıstığı\' filminin çekimleri başladı.

Bir otelde düzenlenen \'Antep Fıstığı\' filminin tanıtım toplantısına; Zeugma Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Meral Ay, filmin başrol oyuncuları İvana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt ile yönetmen Oğuz Yalçın katıldı.

Almanya\'da doğup büyüyen ve dedesinden kalan mirası almak için Gaziantep’e gelen \'Simge\' karakterini canlandıran Ivana Sert’in, şehirde başına gelen komik olayların anlatıldığı, kültür çatışmalarından kaynaklanan sorunların mizahi dille aktarıldığı film ile Gaziantep’in kültürel açıdan hem Türkiye’ye, hem dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Yapımcı Meral Ay, Gaziantep\'in kültür ve tarihinin tüm dünyaya tanıtılmasını istediklerini belirterek, \"Bu filmimizde aileye dokunacağız. İlk kez bir yerel yapım şirketi Anadolu’ya örnek olacak bir proje gerçekleştiriyor. Gerçekten heyecan verici, inanılmaz bir olay. Çok duyguluyum, çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu Genel Sanat Yönetmeni Orhan Uslu bu güzel, bu özel senaryosuyla tüm dünyaya, evlerimizin kapılarını açacağız. Tarihimizin, kültürümüzün, gastronomimizin ve tüm değerlerimizin kapısını açacağız. Sürprizlerle dolu bir film olacak. Filminin adı ‘Antep Fıstığı’ ise ona yakışan bir fıstık olması gerekiyordu. O da sevgili Ivana Sert’ti. Öncelikle bu projeyi, bu senaryoyu kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyorum\" dedi.

\'SENARYOYU SONRA OKUDUM\'

Filmin başrol oyuncusu Ivana Sert ise, \"Gaziantep\'e gidersem eğer çok kilo alırım. Kendime \'Ivana sen bu rolü kabul etme\' dedim. Mutfağından dolayı müthiş zengin bir şehir. Daha sonra filmin yapımcısı Meral Ay, Gaziantep\'i bana biraz daha net anlatınca projeyi kabul ettim. Gaziantep’in ne kadar zengin, buradaki en eski şehir, kültürünün ne kadar zengin olduğunu; kutnu kumaşından tutun müze ve tarihlerinden hakikaten bu filmde parça olmak istedim. Zaten filmin senaryosunu sonra okudum. Bu filmde bambaşka bir Ivana izleyeceksiniz. Çok daha farklı, daha sade Ivana Sert olacak\" diye konuştu.

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