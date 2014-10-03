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Çevre

Antarktika’nın erimesi yerçekimini zayıflatıyor

Son incelemeler Batı Antarktika’da yaşanan buzul erimesinin çok ciddi bir boyuta ulaştığını gösterdi

03 Ekim 2014 18:36

Uydulardan elde edilen yeni görüntüleri değerlendiren uzmanlar, Antartika'nın batı bölgesindeki buzul erimesinin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Uzamanlara göre, buzul kaybı arttıkça, Dünya’nın yerçekim kuvvetinin de azaldığı belirtildi. 

Al Jazeera'de yer alan habere göre, Geophysical Research Letters dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Batı Antarktika’da yaşanan buzul kaybı, Dünya’nın bu bölgedeki yerçekim kuvvetinin azalmasına neden oldu. Buzulların erimesi, Batı Antartika’da uzaydan net bir şekilde görülen bir kütle kaybına neden olurken, bu azalma yerçekim kuvvetini de zayıflattı.

Batı Antarktika’nın yerçekimi hakkındaki bilgiler, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) GOCE uydusu tarafından elde edildi. Bilim insanları, görevi Kasım 2013’te sona eren uydunun 2009-2012 yılları arasında elde ettiği verileri analiz etti. Alman, Hollandalı ve ABD’li araştırmacıların incelediği veriler, artan sıcak okyanus akıntıları nedeniyle buzul ve buz katmanlarındaki erimenin hızlandığını gösterdi.

ESA’nın verdiği bilgiye göre, 2011 ile 2014 arasında Antarktika’daki yıllık buzul kaybı 125 kilometreküp olarak belirdi. Batı Antarktika’nın ise 2009-2012 yılları arasında kaybettiği buzul miktarının 230 milyar ton olduğu tahmin ediliyor.

Alman Jeodezik Araştırma Enstitüsü’nden Johannes Bouman’ın başında yer aldığı araştırma ekibi, NASA ve Almanya’nın yürttüğü Grace görevindeki verileri de kullanarak Antarktika’nın toplam buzul kaybını belirlemeye çalışacak.

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