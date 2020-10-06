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Çevre

"Antarktika üzerindeki ozon deliği maksimum büyüklüğe ulaştı"

06 Ekim 2020 19:40

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), Antarktika üzerindeki ozon deliğinin yıllık maksimum büyüklüğüne ulaştığını ve son yılların "en büyük ve en derinlerinden biri" olduğunu bildirdi.

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