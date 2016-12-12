Antalyaspor-Fenerbahçe maçında para atışını polis memuru yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 14.haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın para atışını bir polis memuru yaptı.

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı yakınında çevik kuvvet otobüsüne yapılan bombalı saldırı sonrası polislerle verilen birlik mesajı Antalyaspor-Fenerbahçe maçında da devam etti.

Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi yapılan saygı duruşunun ardından mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır para atışını saha kenarındaki bir çevik kuvvet polisine yaptırdı. Sahaya gelen polis memuru Türkiye'de ilk kez bir karşılaşma öncesi top ve kale seçimini belirleyen atışı yaptı.

Para atışını yaptıktan sonra takım kaptanları Volkan Demirel ve Samuel Eto'o'ya top-kale seçimi yaptıran polis memuru daha sonra hakem ve oyuncularla kol kola girerek hatıra fotoğrafı çektirdi.