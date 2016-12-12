UEFA'da Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer Sheva'yı yakından tanıyalım

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva ile eşleşti. Eleme gruplarında yıldızı parlayan takımlarından biri İsrail temsilcisini yakından tanıyalım.

Kapalı kutu gibi görünen ve taraftarlar arasında 'vasat bir takım olarak görünen' Hapoel Beer Sheva, Avrupa Ligi'ndeki gruplarında önemli başarılara imza attı.

İsrail şampiyonu

2008-09 sezonunda İsrail 1. Ligi'ne (Ligat ha'Al) yükselen ve 2009'dan bu yana 1. Lig'de mücadele eden Beer-Sheva, son yıllarda ligin başaltı takımlarından biri olurken geçen sezon ise hem ligi, hem de play-off turunu zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Elde ettiği bu başarıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan İsrail ekibi, 2. ön eleme turunda FC Sheriff, 3. ön eleme turunda ise Olympiakos'u devre dışı bıraktı. Hapoel, bu başarısıyla Avrupa'da yankı uyandırırken play-off turunda evinde Celtic'i 2-0 mağlup etti ancak deplasmanda aldığı 5-2'lik yenilgiyle Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Avrupa Ligi'nde yıldızı parladı

UEFA Avrupa Ligi'nin en zayıf takımlarından biri olarak lanse edilen İsrail ekibi, grubunda Southampton, Inter ve Sparta Prag ile eşleşti. Gruptan çıkma ihtimali çok az olarak görünen Hapoel, zorlu maçlardan 8 puan çıkararak Southampton ve Inter'i geçerek ikinci tura yükseldi.

Inter'i deplasmanda 2-0, evinde ise 3-2 olmak üzere iki maçta da deviren İsrail ekibi, Southampton'la ise hem İngiltere'de hem de iç sahada berabere kalarak büyük sürpriz yaptı. Sparta Prag'a karşı oynadıkları iki maçtan ise yenilgiyle ayrıldı.

Özellikle Inter'le İsrail'de oynadıkları maçta büyük ses getiren Hapoel, ilk yarıyı 2-0 geride kapatıp maçtan 3-2'lik zaferle ayrılmıştı.

İsrail'de Maccabi'nin 7 puan önündeler

İsrail Ligi'nde oynadığı 12 karşılaşmada yalnızca bir kez yenilen Beer Sheva, maç eksiği olmasına rağmen ikinci Maccabi Tel-Aviv'in 7 puan önünde zirvede yer alıyor.

Özellikle iç sahada hücuma dönük futbol sergileyen Beer Sheva, ligde şu ana kadar oynadığı 6 iç saha maçında 22 gol kaydetti. Avrupa'da ise şu ana kadar 6 kez iç saha maçı oynayan İsrail ekibi, bu maçlarda yalnızca Sparta Prag ve Southampton filelerini havalandıramadı.

Nwakaeme en önemli gol silahı

Mütevazı bir kadroya sahip olan İsrail ekibinin kadrosunda futbol severlerin yakından tanıyacağı herhangi bir isim bulunmuyor.

Takımın en değerli oyuncusu, Benfica altyapısında yetişen ve geçen sezon PAOK'tan transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Miguel Vitor.

Öte yandan bir dönem Chelsea kadrosunda da bulunan ve Espanyol, Auxerre ve Hertha Berlin gibi takımlarda top koşturan 27 yaşındaki golcü oyuncu Ben Sahar da Hapoel Beer Sheva için ter döküyor.

Bu sezon 19 maçta 10 gol kaydeden Ben Sahar ve 16 maçta 13 gole adını yazdıran Nijeryalı Anthony Nwakaeme, takımın en önemli oyuncuları olarak göze çarpıyor.

Takımın en tecrübeli ismi ise İsrail Milli Takımı'nda da yıllarca top koşturan ve uzun yıllar Genk'te oynayan 35 yaşındaki Elyaniv Barda.

Teknik direktör

Hapoel Beer Sheva'yı, 5 yıl önce futbolu bırakıp antrenörlük kariyerine başlayan 37 yaşındaki genç teknik adam Barak Bakhar çalıştırıyor.

Daha önce Ironi Kiryat Shmona'yı da çalıştıran Bakhar, geçtiğimiz sezon Beer-Sheva ile yaşadığı şampiyonlukla ülkede büyük popülerlik elde etti.