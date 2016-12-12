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Spor

Taraftarlar, 19.23’te teröre karşı yürüdü: Semt bizim, ülke bizim, aşk bizim!

Her kulüpten binlerce taraftar terörü protesto etmek için bir araya geldi

12 Aralık 2016 23:37

İstanbul Vodafone Arena’da cumartesi günü oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından meydana gelen iki bombalı saldırının ardından her kulüpten binlerce taraftar Beşiktaş Çarşı'da bir araya gelerek terörü protesto etti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Beşiktaş Çarşı, tarihi günlerinden birini yaşadı. Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrasında VodafoneArena yakınlarında meydana gelen terör saldırısını protesto eden yüzlerce taraftar Beşiktaş Çarşı'da bir araya geldi.

Bir grup taraftar Beşiktaş Çarşı'da toplanırken, her takımdan yüzlerce taraftar Beyoğlu'ndaki Galatasaray Lisesi önünde toplanıp Beşiktaş'a yürüdü.

Galatasaray Lisesi önünde toplanan taraftarlar daha sonra toplu halde Vodafone Arena'ya giderek patlamanın olduğu yere çelenk bıraktı. 

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Gümüşsuyu civarında taraftar konvoyuna katılıp, Vodafone Arena'nın önündeki Şehitler Tepesi'ne çelenk koydu.

çArşı’nın çağrı metninde şöyle denilmişti: 

“Çoluk, çocuk, kadın, erkek, 

Ben, Sen, O demeden

Kimseyi kimseden ayırmadan,

Bu ülke için,

Teröre lanet okumak için,

Korkmadığımızı kafalarına kazımak için,

Kartal heykeli önünden Beşiktaş Stadı’na 

Elimizde Türk Bayraklarımız ve karanfillerimizle yürüyoruz.

‘Semt Bizim, Ülke Bizim, Aşk Bizim’ diyoruz.

19.23’te Kartal Heykeli önünde hareket edilecektir.”

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