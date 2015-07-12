Antalya'nın Ronaldinho rüyası son buldu

Süper Lig'e yeni yükselen ekiplerden Antalyaspor'un ısrarla istediği oyunculardan Ronaldinho ülkesi takımlarından Fluminense ile anlaştı.

Süper Lig'e yükselen ekiplerden Antalyaspor'un Ronaldinho rüyası son buldu. Meksika'daki sözleşmesi sona eren ve gelecek sezon nerede oynayacağı merak edilen Brezilyalı efsane oyuncu Ronaldinho ile ülkesinden Fluminense ve Türkiye'den Antalyaspor'un ilgisinin olduğu biliniyordu. "Her ne kadar birçok ülkeden teklif gelse de Ronaldinho, Türkiye'ye, Antalya'ya gelmeyi istiyor. Bundan sonrası onlarda bitiyor." şeklindeki açıklamalar ile son kararın Ronaldinho'da olduğunu belirten Antalyaspor başkanı Gültekin Gencer, onu Fluminense'ye kaptırdı. Yeni forması ile pozu sosyal medyada düşen Ronaldinho'ya Fluminense taraftar hoşgeldin diyor.



