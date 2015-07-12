T24 LogoT24 Logo
Spor

Antalya'nın Ronaldinho rüyası son buldu

Ronaldinho'nun yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu

12 Temmuz 2015 13:30

Süper Lig'e yeni yükselen ekiplerden Antalyaspor'un ısrarla istediği oyunculardan Ronaldinho ülkesi takımlarından Fluminense ile anlaştı.

Süper Lig'e yükselen ekiplerden Antalyaspor'un Ronaldinho rüyası son buldu. Meksika'daki sözleşmesi sona eren ve gelecek sezon nerede oynayacağı merak edilen Brezilyalı efsane oyuncu Ronaldinho ile ülkesinden Fluminense ve Türkiye'den Antalyaspor'un ilgisinin olduğu biliniyordu. "Her ne kadar birçok ülkeden teklif gelse de Ronaldinho, Türkiye'ye, Antalya'ya gelmeyi istiyor. Bundan sonrası onlarda bitiyor." şeklindeki açıklamalar ile son kararın Ronaldinho'da olduğunu belirten Antalyaspor başkanı Gültekin Gencer, onu Fluminense'ye kaptırdı. Yeni forması ile pozu sosyal medyada düşen Ronaldinho'ya Fluminense taraftar hoşgeldin diyor.


ETİKETLER

ronaldinhobrezilyayeni takımıson bulduantalyasportransferforma

İlgili Haberler

Ronaldinho'dan Antalyaspor mesajı

Ronaldinho 'Türkiye'ye geliyorum' mesajı verdiği bir video paylaştı

'Ronaldinho 6 Temmuz'da imza için Antalya'ya geliyor'

Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer, Ronaldinho'nun transferi konusunda her konuda anlaştıklarını açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24