Ronaldinho'dan Antalyaspor mesajı

Brezilyalı yıldızın Türkiye haklarını elinde bulunduran Ümit Akbulut, sosyal medya hesabından Ronaldinho'nun "Türkiye'ye geliyorum" mesajı verdiği bir video paylaştı.



Antalyaspor yönetimi, geçtiğimiz günlerde Ronaldinho'nun abisi ve menajeri olan Roberto Asis'le bir araya gelmiş ve transferde büyük aşama kaydetmişti.



Ntvspor'un haberine göre, Asis, "Eto'o kardeşimin arkadaşı. Ona çok büyük saygısı var ve transferde onun da etkisi olacak. Eto'o'nun Türkiye'de oynaması hem Türk halkı, hem bizim açımızdan çok iyi" ifadelerini kullanmıştı.