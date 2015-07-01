'Ronaldinho 6 Temmuz'da imza için Antalya'ya geliyor'

Antalyaspor, Samuel Eto'o transferinde mutlu sona ulaştıktan sonra bir bomba daha patlatmak üzere. Brezilyalı yıldız Ronaldinho ile büyük ölçüde anlaştıklarını belirten Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer, NTV Spor'daki Transfer Günlüğü Programı'nda bu transferin detaylarını aktardı.

Ronaldinho'nun 6 Temmuz'da geleceğini söyleyen Gencer, "Eto'o gelecek mi, gelmeyecek mi diye sorular sorulurken Samuel Eto'o geldi. Ronaldinho ile de uzun süredir temas halindeydik. Bazı görüşmelerimiz olmuştu. Son olarak İstanbul'da, Ronaldinho'nun alacağı ücret üzerine toplantı yaptık. Bu yapılan toplantı neticesinde de belli konularda mutabık kaldık. Şu anda anlaşamadığımız herhangi bir nokta olmamasına rağmen, bizim yazılı teklif vermemiz gerekiyor. Yazılı teklif verdikten sonra, Ronaldinho'nun 6 Temmuz'da Antalya'ya geleceği şekilde anlaşma yaptık. Bunun olabilmesi için, biz de sponsorlarla ve yönetim kuruluyla görüşerek teklifimizi sunacağımızı kendilerine ilettik. Ronaldinho zaten sosyal medyadan Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Ayrıca bize de bu görüşmeler için hazır olduklarını bildirdiler. Artık sıra bizim Antalyaspor Yönetimi olarak vereceğimiz kararda. Bu hafta bizim de mali genel kurulumuz var. Açıkcası bu mali genel kuruldan sonra karar vermek istiyoruz. Ama aciliyet gerektirirse, bugün-yarın bu konuda bir karar da alabiliriz" dedi.



‘Villa istiyorlar’

Eto'o ve Ronaldinho'nun isteklerini de açıklayan Gültekin Gencer, "Eto'o ve Ronaldinho'nun olağanüstü istekleri yok. Ama iki oyuncu da doğal olarak bir villa istiyorlar. O konuda da Antalya'da bir sorun yok, o koşulları sağlarız zaten. Eto'o da 7 Temmuz'da Antalya'ya gelerek basın önünde sözleşme imzalayacak" şeklinde konuştu.