T24 LogoT24 Logo
Magazin

Antalyalı DJ, Salda Gölü'nde çalacak

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYALI DJ Sıla Özbek, 4-6 Mayıs tarihleri arasında, Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Burdur Salda Gölü'nde düzenlenecek festivalde sahneye çıkacak

16 Nisan 2018 13:02

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYALI DJ Sıla Özbek, 4-6 Mayıs tarihleri arasında, Türkiye\'nin Maldivleri olarak ünlenen Burdur Salda Gölü\'nde düzenlenecek festivalde sahneye çıkacak.
Maldivler Gençlik Festivali 2018 adı verilen etkinliğin bu yıl ilk kez yapılacağını belirten DJ Sıla Özbek, 5 Mayıs günü mikser başına geçeceğini söyledi. Evindeki stüdyoda hazırladığı mikslerini çalacağını söyleyen Özbek, \"Salda Gölü\'ne birkaç kez gittim. Çok güzel bir yer. Beyaz kumsalı, göz alıcı. Burada düzenlenecek festival, gölün tanıtımı için de çok önemli. Türkiye\'nin farklı şehirlerinden katılımcılar gelecek\" dedi.
Festivalin duyurusunu kendi fanları için sosyal medya hesaplarından da yapan DJ Özbek, festivali iple çektiğini vurguladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LALELİANTALYA DHAANTALYALI DJ SılaMayısTürkiye MaldivleriBurdur Salda GölüMaldivler Gençlik FestivaliDJ SılaEvindekiGölüBeyazBuradaTürkiyeFestivalinDJFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24