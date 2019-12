Antalya'dan rahatlatan haber: Domuz gribi yok

Antalya'da domuz gribi paniği yaşandı

DSÖ: 985 vaka var

İncirlik yüzünden, Adana'da domuz gribi riski

Sağlık Bakanlığı’ndan domuz gribi açıklaması

İsviçre’de 250 asker karantinaya alındı

'Ölüm nedeni kalp'

Kent dışına bile çıkmamış

Karantina da uygulanmıyor

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Demir, hastanede herhangi bir domuz gribi şüphesi veya vakası söz konusu olmadığını belirterek, "Gerek enfeksiyon hastalıkları kürsüsü, gerek acil servisteki hastayı değerlendiren ve ilk gelişte yakınlarından bilgi alan doktorlar olarak domuz gribi gibi bir kuşkumuz yoktur" dedi.Demir, düzenlediği basın toplantısında, AÜ Hastanesi'nde bir kişinin domuz gribi şüphesiyle hayatını kaybettiği iddialarının yer aldığı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.Haberlerde belirtilen M.A'nın hastaneye 112 Acil Servis ambulansı tarafından ölü olarak getirildiğini söyleyen Doç. Dr. Demir, M.A'nın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağını dile getirdi.Demir, M.A'nın 37 yaşında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Genç bir hasta. Tecrübelerimize dayanarak büyük bir ihtimalle bu tür olgularda ölüm nedenleri daha çok ani kardiyaktır. Yani kalbe bağlı ölümdür. Şayet hasta herhangi bir madde kullandıysa, ona bağlı da ölüm olabilir. Akşam yatmış, gece 112 Acil Sağlık ekibi geldiği zaman muhtemelen de ölmüş ve 112 de getirip buraya bırakmış. Yani durum bundan ibarettir. Kliniğimizde herhangi bir domuz gribi şüphesi, vakası sözkonusu değildir."İbrahim Demir, bir gazetecinin M.A'nın hangi hastalık şüphesiyle hastaneye getirildiğine ilişkin soruya, kişide domuz gribi şüphesi olabilmesi için öncelikle domuz gribi ortamıyla teması olması gerektiğine işaret etti.M.A'nın Antalya'da yaşayan, seyahat etmeyen, kent dışına bile çıkmayan bir kişi olduğunu ifade eden Demir, "Antalya'da şu ana kadar bir vaka da görülmüş değil. Dolayısıyla bu kişinin böyle bir teması sözkonusu değil. Öncelikli olarak riskli bölgelere bir seyahatinizin, bir temasınızın olması gerek" dedi.İbrahim Demir, bir gazetecinin, "Hastanenize her gün onlarca, yüzlerce hasta geliyor. Neden sadece bu vaka için böyle bir iddia ortaya atıldı" şeklindeki sorusuna da şöyle yanıt verdi:"Bunun nedeni, bazı basın mensuplarının bazı konularda çok duyarlı olması. Şu anda dünyada her ateş eşittir domuz gribi olarak yorumlanmaktadır. Ama böyle birşey söz konusu değildir. Her ateş eşittir domuz gribi ya da her ölüm eşittir domuz gribi demek değildir. Bu hasta da genç bir hasta, ani ölüm, şu anda da manşetlerde flaş haber ne var? Domuz gribi var. Dolayısıyla domuz gribi yakıştırması da bu hasta için yapılmış. Gerek enfeksiyon hastalıkları kürsüsü, gerek acil servisteki hastayı değerlendiren ve ilk gelişte yakınlarından bilgi alan doktorlar olarak domuz gribi gibi bir kuşkumuz yoktur. Ama hastanın ölüm nedeni belli değil. Hastaneye ölü getirilmiş bir kişi. Dolayısıyla bunun gerçek ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacaktır. Otopsi sonucunu takip ederseniz, siz de öğrenirsiniz."İbrahim Demir, hastanede karantina uygulaması olup olmadığı yönündeki soruya da böyle bir uygulama için hastanın geçmişiyle alınan bilgilerde kuşku olması gerektiğini vurguladı.Demir, "Böyle bir kuşku olmadığı için de hastanede karantina söz konusu değildir" diye konuştu.

Örnekler Ankara’ya gönderildi



Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesinde domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen M.A'nın otopsisine katılan Nöbetçi Savcı Galip Aşık, alınan örneklerin Ankara'daki Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezine gönderildiğini bildirdi.



Domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürülen M.A'nın Adli Tıp Kurumundaki otopsisi tamamlandı. Otopsiye katılan Nöbetçi Savcı Galip Aşık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ortaya atılan iddiaların ardından kimsenin aklında soru işareti kalmaması için inceleme yaptıklarını söyledi.



"Bir taş atıldı, tabiri caizse onu çıkartmaya çalışıyoruz" diyen Savcı Aşık, otopside alınan örnekler üzerinde patolojik, toksikolojik ve mikroskobik inceleme yapılacağını belirtti.



Normal sürede bu sonuçların 3 ayda çıkacağına ifade eden Aşık, "Ancak bu iddia nedeniyle sonuçların daha erken geleceğini düşünüyoruz. Örnekler, Ankara'daki Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezine gönderildi" dedi.



Savcılık: Evi mühürleyin



Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ‘domuz gribi’ şüphesiyle getirilen bankacı 35 yaşındaki M.A.'nın ölmesi, paniğe neden oldu. 4 günden bu yana yüksek ateşi olduğu belirtilen bankacının ölümü üzerine hastanede tedaviye alındığı oda ve ambulans, dezenfekte edildi. Savcılık, M.A.'nın ölümünü şüpheli bularak evini mühürletti.



Bir bankanın Konyaaltı Şubesi'nde memur olarak görev yapan ve 1 haftadan bu yana izinli olan M.A., bu sabaha karşı evinde fenalaştı. Saat 03.00'te kendisinden geçen M.A.'yı eşi N.A. uyandırmaya çalıştı.



Ancak, sonuç alamadı. Eve çağrılan ambulansla gelen 112 ekibi, 4 günden bu yana yüksek ateşi bulunan hastayı, hemen yakındaki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Yaklaşık yarım saat sonra ölüm haberi geldi. Saat 05.00 gibi eve gelen polis ekipleri, eşi ve komşularına, bankacı M.A.'nın yurtdışına çıkıp çıkmadığını sordu. Eşi, M.A.'nın hiç yurt dışına çıkmadığını, bankanın müdürlük sınavlarına hazırlandığı söyledi. Bir süre sonra tekrar gelen polis, evi mühürledi. Dairenin kapısına, ‘04.05.2009 günü saat 03.30 sıralarında maktül M.A.'nın ‘EKS' olma olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı Ata Köycü'nün talimatı ile mühürlenmiştir’ yazısı asıldı. M.A.'nın eşi N.A. ve 4 yaşındaki kızı, komşularında beklemeye başladı.



‘Domuz gribi' uygunluğu yok



M.A.'nın Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne saat 03.57'de getirildiğinin belirtilirken, Doç.Dr. Dilar İnan tarafından hazırlanan ölüm raporunda şunlar yazıldı:



“Bugüne kadar yurt dışına çıkışı yok. ‘H1N1' kontrol değerleri istenmesine rağmen, ani ölüm sonucu bu değerler elde edilememiştir. Hastanın domuz gribiyle uygunluğu görülmemiştir. Şüpheli ölümle ilgili otopsi yapılması uygundur.”



Hastanede önlem amacıyla amacıyla M.A.'nın tedavi gördüğü oda ve ambulans dezenfekte edildi.



Başhekim: Domuz gribi yok



M.A.'nın ‘domuz gribi' şüphesiyle getirildiği Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakaltesi'nin Başhekimi Doç.Dr. İbrahim Demir, sabah yaptığı açıklamada hastanede ‘domuz gribi' vakası bulunmadığını açıkladı. M.A.'nın ölümünün şüpheli bulunduğunu ancak, domuz gribi olduğunu düşünmediklerini belirten Doç.Dr. Demir, “Bu hastanın yurt dışı seyahati, teması yok. Belirtileri de domuz gribi hastalığı belirtilerine uymuyor” dedi. Doç.Dr. İbrahim Demir, ilk yaptığı açıklamada, M.A.'nın gece hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdiğini, ölüm nedeninin otopsi sonrasında tespit edileceğini söyledi. Başhekim Doç.Dr. İbrahim Demir, ikinci yaptığı açıklamada ise M.A.'nın hastaneye 112 Acil Servis ambulansı tarafından ölü olarak getirildiğini söyledi. Başhekim Demir, şunları söyledi:



“Tecrübelerimize dayanarak büyük ihtimalle bu tür olgularda ölüm nedenleri daha çok ani kardiyaktır. Yani kalbe bağlı ölümdür. Şayet hasta herhangi bir madde kullandıysa, ona bağlı da ölüm olabilir. Akşam yatmış, gece 112 Acil Sağlık ekibi geldiği zaman muhtemelen de ölmüş ve 112 de getirip buraya bırakmış. Yani durum bundan ibarettir. Kliniğimizde herhangi bir domuz gribi şüphesi, vakası sözkonusu değildir.”



Başhekim Demir, M.A.'nın Antalya'da yaşayan, seyahat etmeyen, kent dışına bile çıkmayan bir kişi olduğunu ekledi.



‘Sorumlu davranmalıyız’



Antalya Valisi Alaaddin Yüksel de Vakıflar Bölge Müdürlüğü heyetini kabulü sırasında, gazetecilerin ‘domuz gribi' şüphesiyle getirilen bir hastanın yaşamını yitirmesiyle ilgili sorusu üzerine gerekli açıklamayı hastane başhekiminin yaptığı hatırlatarak, şöyle konuştu:



“Siz onu alın ve kullanın. Bu kentte bunları konuşmak doğru değil. Bu kent, sadece bana lazım değil, hepimize lazım. Onun için herkesin yapacağı haberlerde, beyanlarında (bakın ben de çok dikkatli davranıyorum) üzerine düşen görevi, yazılarını, beyanlarını, vali konuşmasıyla, doktor hareketiyle, ambulansın davranışıyla, herkesin sorumlu davranması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda son derece hassas, duyarlıyız, tedbirlerimizi ilk günden itibaren alıyoruz. Ama durup dururken de böyle vehimlere veya birtakım kamuoyunu dağıtmakla, tedirgin etmekle haberler yapmak bana göre doğru değil. Sayın Sağlık Bakanımız son derece dikkatli, başarılı davranıyor. Çok da mükemmel bir kriz yönetimi yapıyor Türkiye Cumhuriyeti. Herkesin buna katkı sağlaması gerektiğini değerlendiriyorum.”



Olay Yeri İnceleme evde



Antalya'da hastanede hayatını kaybeden bankacı 35 yaşındaki M.A.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık kararıyla mühürletilen evinde inceleme yapıldı. Merkez Konyaaltı İlçesi'ndeki Pınarbaşı Mahallesi 739 Sokak Iraz Apartmanı'nın zemin katındaki eve gelen Asayiş Şubesi'ne bağlı özel kıyafetli Olay Yeri İnceleme ekibi, maskelerle girdikleri evde 20 dakika kaldı. M.A'nın yakınları görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi. Olay Yeri İnceleme ekibi, açıklama yapmadan binadan ayrıldı.



