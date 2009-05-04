Antalya'dan rahatlatan haber: Domuz gribi yok

04 Mayıs 2009 03:00
Örnekler Ankara’ya gönderildi
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesinde domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen M.A'nın otopsisine katılan Nöbetçi Savcı Galip Aşık, alınan örneklerin Ankara'daki Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezine gönderildiğini bildirdi.
Domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürülen M.A'nın Adli Tıp Kurumundaki otopsisi tamamlandı. Otopsiye katılan Nöbetçi Savcı Galip Aşık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ortaya atılan iddiaların ardından kimsenin aklında soru işareti kalmaması için inceleme yaptıklarını söyledi.
"Bir taş atıldı, tabiri caizse onu çıkartmaya çalışıyoruz" diyen Savcı Aşık, otopside alınan örnekler üzerinde patolojik, toksikolojik ve mikroskobik inceleme yapılacağını belirtti.
Normal sürede bu sonuçların 3 ayda çıkacağına ifade eden Aşık, "Ancak bu iddia nedeniyle sonuçların daha erken geleceğini düşünüyoruz. Örnekler, Ankara'daki Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezine gönderildi" dedi.
Savcılık: Evi mühürleyin
Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ‘domuz gribi’ şüphesiyle getirilen bankacı 35 yaşındaki M.A.'nın ölmesi, paniğe neden oldu. 4 günden bu yana yüksek ateşi olduğu belirtilen bankacının ölümü üzerine hastanede tedaviye alındığı oda ve ambulans, dezenfekte edildi. Savcılık, M.A.'nın ölümünü şüpheli bularak evini mühürletti.
Bir bankanın Konyaaltı Şubesi'nde memur olarak görev yapan ve 1 haftadan bu yana izinli olan M.A., bu sabaha karşı evinde fenalaştı. Saat 03.00'te kendisinden geçen M.A.'yı eşi N.A. uyandırmaya çalıştı.
Ancak, sonuç alamadı. Eve çağrılan ambulansla gelen 112 ekibi, 4 günden bu yana yüksek ateşi bulunan hastayı, hemen yakındaki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Yaklaşık yarım saat sonra ölüm haberi geldi. Saat 05.00 gibi eve gelen polis ekipleri, eşi ve komşularına, bankacı M.A.'nın yurtdışına çıkıp çıkmadığını sordu. Eşi, M.A.'nın hiç yurt dışına çıkmadığını, bankanın müdürlük sınavlarına hazırlandığı söyledi. Bir süre sonra tekrar gelen polis, evi mühürledi. Dairenin kapısına, ‘04.05.2009 günü saat 03.30 sıralarında maktül M.A.'nın ‘EKS' olma olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı Ata Köycü'nün talimatı ile mühürlenmiştir’ yazısı asıldı. M.A.'nın eşi N.A. ve 4 yaşındaki kızı, komşularında beklemeye başladı.
‘Domuz gribi' uygunluğu yok
M.A.'nın Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne saat 03.57'de getirildiğinin belirtilirken, Doç.Dr. Dilar İnan tarafından hazırlanan ölüm raporunda şunlar yazıldı:
“Bugüne kadar yurt dışına çıkışı yok. ‘H1N1' kontrol değerleri istenmesine rağmen, ani ölüm sonucu bu değerler elde edilememiştir. Hastanın domuz gribiyle uygunluğu görülmemiştir. Şüpheli ölümle ilgili otopsi yapılması uygundur.”
Hastanede önlem amacıyla amacıyla M.A.'nın tedavi gördüğü oda ve ambulans dezenfekte edildi.
Başhekim: Domuz gribi yok
M.A.'nın ‘domuz gribi' şüphesiyle getirildiği Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakaltesi'nin Başhekimi Doç.Dr. İbrahim Demir, sabah yaptığı açıklamada hastanede ‘domuz gribi' vakası bulunmadığını açıkladı. M.A.'nın ölümünün şüpheli bulunduğunu ancak, domuz gribi olduğunu düşünmediklerini belirten Doç.Dr. Demir, “Bu hastanın yurt dışı seyahati, teması yok. Belirtileri de domuz gribi hastalığı belirtilerine uymuyor” dedi. Doç.Dr. İbrahim Demir, ilk yaptığı açıklamada, M.A.'nın gece hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdiğini, ölüm nedeninin otopsi sonrasında tespit edileceğini söyledi. Başhekim Doç.Dr. İbrahim Demir, ikinci yaptığı açıklamada ise M.A.'nın hastaneye 112 Acil Servis ambulansı tarafından ölü olarak getirildiğini söyledi. Başhekim Demir, şunları söyledi:
“Tecrübelerimize dayanarak büyük ihtimalle bu tür olgularda ölüm nedenleri daha çok ani kardiyaktır. Yani kalbe bağlı ölümdür. Şayet hasta herhangi bir madde kullandıysa, ona bağlı da ölüm olabilir. Akşam yatmış, gece 112 Acil Sağlık ekibi geldiği zaman muhtemelen de ölmüş ve 112 de getirip buraya bırakmış. Yani durum bundan ibarettir. Kliniğimizde herhangi bir domuz gribi şüphesi, vakası sözkonusu değildir.”
Başhekim Demir, M.A.'nın Antalya'da yaşayan, seyahat etmeyen, kent dışına bile çıkmayan bir kişi olduğunu ekledi.
‘Sorumlu davranmalıyız’
Antalya Valisi Alaaddin Yüksel de Vakıflar Bölge Müdürlüğü heyetini kabulü sırasında, gazetecilerin ‘domuz gribi' şüphesiyle getirilen bir hastanın yaşamını yitirmesiyle ilgili sorusu üzerine gerekli açıklamayı hastane başhekiminin yaptığı hatırlatarak, şöyle konuştu:
“Siz onu alın ve kullanın. Bu kentte bunları konuşmak doğru değil. Bu kent, sadece bana lazım değil, hepimize lazım. Onun için herkesin yapacağı haberlerde, beyanlarında (bakın ben de çok dikkatli davranıyorum) üzerine düşen görevi, yazılarını, beyanlarını, vali konuşmasıyla, doktor hareketiyle, ambulansın davranışıyla, herkesin sorumlu davranması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda son derece hassas, duyarlıyız, tedbirlerimizi ilk günden itibaren alıyoruz. Ama durup dururken de böyle vehimlere veya birtakım kamuoyunu dağıtmakla, tedirgin etmekle haberler yapmak bana göre doğru değil. Sayın Sağlık Bakanımız son derece dikkatli, başarılı davranıyor. Çok da mükemmel bir kriz yönetimi yapıyor Türkiye Cumhuriyeti. Herkesin buna katkı sağlaması gerektiğini değerlendiriyorum.”
Olay Yeri İnceleme evde
Antalya'da hastanede hayatını kaybeden bankacı 35 yaşındaki M.A.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık kararıyla mühürletilen evinde inceleme yapıldı. Merkez Konyaaltı İlçesi'ndeki Pınarbaşı Mahallesi 739 Sokak Iraz Apartmanı'nın zemin katındaki eve gelen Asayiş Şubesi'ne bağlı özel kıyafetli Olay Yeri İnceleme ekibi, maskelerle girdikleri evde 20 dakika kaldı. M.A'nın yakınları görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi. Olay Yeri İnceleme ekibi, açıklama yapmadan binadan ayrıldı.
Ayrıca, Portekiz'de bir kişide de domuz gribi tespit edildi.
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