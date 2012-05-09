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Yaşam

Antalya'da kadınlar yıkımı yoga yaparak protesto etti

Kemer ilçesi Çıralı sahilinde 4 işletmeyle ilgili yıkım kararına tepki gösteren bir grup yogayla protesto etti

09 Mayıs 2012 16:19

Antalya Kemer ilçesi Çıralı sahilinde 4 işletmeyle ilgili yıkım kararına tepki gösteren bir grup, yoga yaparak kararı protesto etti.

Çıralı sahilinde kaçak yapıldığı belirlenen, Orman Bölge Müdürlüğü'nün girişimiyle mahkemece tahliye ve yıkım kararı alınan 4 işletmenin yıkım çalışmalarına devam edildi.

Yıkımın yapılacağı işletmelerden birinin önünde toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve diğer vatandaşlardan oluşan grup, yola kilim sererek yoga yapmaya başladı.

Yaklaşık bir saat yoga yapan grup, yolu kısmen trafiğe kapattı.

Daha sonra yolu trafiğe açan vatandaşlar bölgeden ayrıldı.

Yolun trafiğe açılmasının ardından jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü yıkım ekipleri, yıkımın yapılacağı bölgeye gitti. Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri ve jandarma yetkilileriyle görüşen işletme sahipleri, malzemelerini zarar verilmeden almak için yıkımı kendilerinin gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin izin vermesinin ardından işletme sahipleri yıkıma başladı.

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