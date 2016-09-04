Antalya'daki tekne faciasında kaybolan iki kişinin cesedine ulaşıldı

Antalya açıklarında batan tur teknesinde kaybolan iki kişinin cesedine deniz tabanında batık vaziyetteki tekne enkazı içerisinde ulaşıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Antalya Kaleiçi Yat Limanı'ndan dün saat 17.15 sıralarında kalkan "Kurt C" isimli gezinti teknesinin, dönüş yolunda ani gelişen fırtına nedeniyle Kaleiçi önlerinde alabora olduğu

anımsatıldı.

Teknedeki 86 kişiden 84'ünün sahil güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekipleri ile çevredeki teknelerde bulunanlarca tahliye edildiği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Kaza sonucunda kayıp olan 2 kazazedenin bulunmasına yönelik icra edilen arama kurtarma faaliyetlerine bugün 2 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik helikopteri ile sahil güvenlik, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve itfaiyeye ait dalış ekipleri tarafından devam edilmiştir. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı koordinesinde sahil güvenlik, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve itfaiye dalış ekipleri tarafından icra edilen dalış faaliyetleri sonucunda kayıp olan 2 kazazedenin cansız bedenleri, deniz tabanında batık

vaziyette bulunan tekne enkazı içerisinde tespit edilerek denizden çıkartılmıştır. Kayıp şahısların bulunması hitamında söz konusu kazaya ilişkin olarak devam eden arama kurtarma faaliyeti sona erdirilmiştir."