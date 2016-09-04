T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Antalya'daki tekne faciasında kaybolan iki kişinin cesedine ulaşıldı

Antalya Kalaiçi Yat Limanı'ndan ayrılan gezi teknesi fırtına nedeniyle alabora olmuş teknede bulunan 86 kişiden 84'ü kurtarılmıştı

04 Eylül 2016 21:46

Antalya açıklarında batan tur teknesinde kaybolan iki kişinin cesedine deniz tabanında batık vaziyetteki tekne enkazı içerisinde ulaşıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Antalya Kaleiçi Yat Limanı'ndan dün saat 17.15 sıralarında kalkan "Kurt C" isimli gezinti teknesinin, dönüş yolunda ani gelişen fırtına nedeniyle Kaleiçi önlerinde alabora olduğu
anımsatıldı.

Teknedeki 86 kişiden 84'ünün sahil güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekipleri ile çevredeki teknelerde bulunanlarca tahliye edildiği belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Kaza sonucunda kayıp olan 2 kazazedenin bulunmasına yönelik icra edilen arama kurtarma faaliyetlerine bugün 2 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik helikopteri ile sahil güvenlik, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve itfaiyeye ait dalış ekipleri tarafından devam edilmiştir. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı koordinesinde sahil güvenlik, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve itfaiye dalış ekipleri tarafından icra edilen dalış faaliyetleri sonucunda kayıp olan 2 kazazedenin cansız bedenleri, deniz tabanında batık
vaziyette bulunan tekne enkazı içerisinde tespit edilerek denizden çıkartılmıştır. Kayıp şahısların bulunması hitamında söz konusu kazaya ilişkin olarak devam eden arama kurtarma faaliyeti sona erdirilmiştir."

ETİKETLER

antalyagezi teknesikaleiçikayıpcesetfırtına

İlgili Haberler

Antalya’da tur teknesi battı

Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına devam ediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24