T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya’da tur teknesi battı

Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına devam ediyor

Fotoğraf: Arşiv

03 Eylül 2016 21:06

Antalya'da, Yat Limanı açıklarında fırtınaya yakalanan tur teknesi battı. Teknede bulunan yaklaşık 82 kişi ekipler tarafından kurtarılarak limana getirildi. Kayıp olduğu belirtilen iki kişi aranıyor.

Antalya'da bugün öğleden sonra başlayan şiddetli fırtına ve yağmur etkili oldu. Sabah günü birlik tur için limadan ayrılan tur teknesi dönüş yolunda fırtınaya yakalandı. Yat Limanı'nın yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan teknedekiler can yeleklerini takarken, bir yandan da yardım istendi. Bölgeye Sahil Güvenlik botu ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, tur teknesindekilere sakin olmaları anonsları yapıldı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri tahliye çalışması başlatırken, saat 17.30'da tur teknesi battı. Bir çok yolcu kendini can yelekleriyle denizde dalgalar arasında buldu. Kurtarma ekipleri batan tur teknesindeki 82 kişiyi kısa sürede kurtardı ve teknelere aldı. Bir kişinin de kayıp olduğu söylenince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Kurtarılanlar gruplar halinde teknelere alınarak limana getirildi. Hafif yaralı olduğu belirtilen 6 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi, diğer kazazedeler ise limanda sağlık kontrolünden geçirilerek olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

tur teknesiantalyabattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24