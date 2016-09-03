Antalya’da tur teknesi battı

Antalya'da, Yat Limanı açıklarında fırtınaya yakalanan tur teknesi battı. Teknede bulunan yaklaşık 82 kişi ekipler tarafından kurtarılarak limana getirildi. Kayıp olduğu belirtilen iki kişi aranıyor.

Antalya'da bugün öğleden sonra başlayan şiddetli fırtına ve yağmur etkili oldu. Sabah günü birlik tur için limadan ayrılan tur teknesi dönüş yolunda fırtınaya yakalandı. Yat Limanı'nın yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan teknedekiler can yeleklerini takarken, bir yandan da yardım istendi. Bölgeye Sahil Güvenlik botu ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, tur teknesindekilere sakin olmaları anonsları yapıldı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri tahliye çalışması başlatırken, saat 17.30'da tur teknesi battı. Bir çok yolcu kendini can yelekleriyle denizde dalgalar arasında buldu. Kurtarma ekipleri batan tur teknesindeki 82 kişiyi kısa sürede kurtardı ve teknelere aldı. Bir kişinin de kayıp olduğu söylenince bölgede arama çalışması başlatıldı.

Kurtarılanlar gruplar halinde teknelere alınarak limana getirildi. Hafif yaralı olduğu belirtilen 6 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi, diğer kazazedeler ise limanda sağlık kontrolünden geçirilerek olayla ilgili soruşturma başlatıldı.